Se conoció el "terrible apodo" que tienen el príncipe Harry y Meghan Markle en la intimidad

El príncipe Harry y Meghan Markle fueron excluidos de las listas de invitados a bodas y otros eventos de la élite inglesa y estadounidense, según asegura el Daily Express. El medio británico, que confirmó la información con una fuente cercana a los duques, destaca que su distanciamiento de la Familia Real llevó a que la pareja sea cada vez más recluida por su círculo social cercano.

Archewell, la fundación del príncipe Harry y Meghan Markle, declarada como morosa en California

Según la misma fuente, en la alta sociedad se comenta que los duques de Sussex están siendo excluidos deliberadamente de los eventos por miedo a ser asociados con ellos. “Existe un temor genuino de que si los Sussex son invitados a una boda o un bautizo, esa familia podría quedar excluida del circuito social, lo que sería uno de los mayores errores imaginables”, agregó la fuente.

El medio también menciona que ahora los duques son apodados “Los no invitados” o “los ininvitables”, lo cual podría estar molestando a ambos, aunque ni el príncipe Harry ni Meghan hablaron al respecto. La revista alemana Bunte señala: “Al parecer, nadie quiere estropear las cosas con la realeza y preferiría invitar a un miembro de la familia real que a los Sussex emigrados. No es una situación fácil para los involucrados”.

Un ejemplo claro de un evento social al que no fueron invitados es la boda del duque de Westminster, Hugh Grosvenor, con Olivia Henson, celebrada en junio pasado.

Aunque inicialmente se informó que habían sido excluidos, el Daily Express reveló que fue Harry quien rechazó la invitación después de descubrir que su hermano, el príncipe William, iba a tener un papel principal. William terminó siendo acomodador en la boda en la catedral de Chester, lo que, según el medio británico, dejó a Harry “furioso”.

Actualmente, no se tiene información sobre otros eventos importantes de los que hayan sido excluidos los duques de Sussex. Sin embargo, no se descarta que en el futuro surjan más noticias sobre episodios sociales en los que la pareja fue marginada.

Meghan Markle revela más detalles sobre sus problemas mentales: "Mis dudas eran serias, constantes y daban miedo"

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ofreció una entrevista a la cadena norteamericana CBS para promocionar un programa social que ha lanzado junto al príncipe Harry. Este programa tiene como objetivo combatir los efectos psicológicos del bullying en redes sociales que sufren los niños. Durante la entrevista, Meghan también habló en detalle sobre sus pensamientos suicidas.

No es la primera vez que Meghan aborda este tema. En una entrevista con Oprah Winfrey en 2021, confesó que "simplemente no quería seguir viva".

Ahora, la exactriz contó detalles de esa etapa de su vida. "Mis pensamientos eran claros, serios, constantes y aterradores", reveló. Además, mencionó que intentó buscar ayuda, pero que la realeza se lo impidió. "Fui a hablar con una de las personas de mayor rango en la institución. Les dije que necesitaba ayuda, pero me dijeron que no podía porque no sería bueno para la institución", explicó Markle.

Meghan también subrayó que no se arrepiente de haber hecho público este problema de salud mental que afecta a millones de personas: "Hablo de mi lucha para ayudar a otros".

