“En Deep Purple, lo principal es siempre divertirnos”

Esta banda surgida en Hertford (Reino Unido) se caracteriza precisamente por el cambio y la transformación en función de una idea musical tan amplia como lineal: entre el hard rock y el rock psicodélico, Deep Purple sigue siendo considerada, al día de hoy, una de las más importantes bandas de toda la historia. Este mes de abril, en el marco del Masters of Rock, se presentarán junto a Kiss y Scorpions, por primera vez con su nuevo guitarrista, Simon McBride, y PERFIL pudo conversar con él antes de su llegada a la Argentina.

—Después de cinco décadas, ¿cómo se mantiene viva la llama de Deep Purple?

—¿Cómo es que seguimos? Y la verdad que es música. Tenés que seguir manteniéndolo fresco, no queda otra. Y creo que la música generalmente mantiene a la gente unida, y esta no es la excepción. Creo que, en el fondo, la clave es no tomárselo tan en serio. Si no te divertís, no podés seguir haciendo esto, es algo bastante básico. Con esta banda, eso es lo principal: nos divertimos dentro y fuera del escenario.

—Cambiaron muchas veces de integrantes y siguen sonando orgánicos. ¿Cuál es el secreto?

—Con Deep Purple es que la cosa siempre es igual: ellos tocan muchísimos años, y hacen todo igual. Nada cambió. Son cinco muchachos tocando muy buena música en una habitación. Eso es lo que es. En un buen sentido, creo que no avanzaron en términos de tecnología moderna. En Deep Purple solo se tocan los instrumentos y se hace música. Esa es la razón por al cual se mantiene tan orgánico. Y ellos no van a cambiar, van a seguir siendo los mismos. Y yo comparto ese espíritu. Por eso encajé tan bien. A mí me gusta tocar la guitarra, hacer música. No me identifico tanto con las nuevas tecnologías. Lamentablemente muchos artistas modernos las utilizan.

—¿Alguna vez estuviste en Argentina?

—No, ésta será mi primera vez. En realidad, nunca toqué en Sudamérica. El público sudamericano,en general, es muy apasionado. Y les gusta la música, lo cual es genial. Así que seguramente será genial.

—Siendo el nuevo, ¿podés sugerir canciones para el repertorio?

—Sí y no. Todos podemos sugerir y se intenta. Todo depende de Ian Gillan, el cantante. La gente siempre pide Child in time, él cantaba eso a los 20 años y ahora está en los 70. Es difícil para un tipo mayor seguir cantando canciones de hace cincuenta años. Tenemos que tener eso en mente. Pero podemos seguir tocando clásicos como Highway Star, Pictures of Home, Perfect Strangers, y no cambiamos el tono. ¡Es que Deep Purple tiene tantas canciones! Es una lista interminable para elegir. Entonces tenemos que tocar las canciones que la gente quiere escuchar. Los hits que te mencioné y algunas veces tratamos cosas distintas, como para probar.

—¿Qué significa tocar en una banda de rock hoy en día?

—Hay muchas tecnologías disponibles para hacer música. Muchas bandas usan pistas de apoyo en el escenario y cosas así. Las bandas de generaciones anteriores ejecutan exactamente lo que ves y escuchás. No hay pistas, no hay nada: son cinco tipos tocando sus instrumentos. Y eso es todo. Creo que muchos jóvenes aprecian eso. “Esto es verdadero”, dicen. Para mí es normal, pero creo que hoy en día es un valor extra. Si sos músico y estás en una banda, tenés que tocar porque hay una energía que genera una relación con el público. Creo que eso es algo muy importante. Creo que el rock clásico siempre tendrá un lugar en el corazón de la gente.

—¿Con qué se encontrarán los argentinos en su show?

—Mucha diversión. Es un repertorio similar al que tocamos en Europa. Todos los shows que damos, dejamos el 110 por ciento, pero en Argentina vamos a tratar de hacerlo todavía un poco mejor.

—¿Se viene nuevo álbum?

—El plan es sacar nuevo material, estamos escribiendo pero no puedo hablar de eso.