Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem y Paolo Bertoldi, de 18 años, se convirtió en un apoyo importante para su madre tras el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, su abuelo y expresidente de la Nación. En sus perfiles de redes sociales, el joven se muestra como un apasionado del deporte, la música y su familia. Sin embargo, en las últimas horas y en un día caliente para la economía argentina en relación con el valor del dólar, rememoró los días del "uno a uno", (el período en que duró la ley de convertibilidad, en clara referencia a la igualdad del peso frente al dólar estadounidense).

Este martes, en medio de un aumento frenético del dólar blue, Luca Bertoldi decidió recordar a su abuelo, Carlos Saúl Menem, y de manera tácita, su modelo económico durante su último mandato. "Hoy es un buen día para empezar a usar estos", dijo el hijo de Zulemita mientras mostraba billetes con la cara del expresidente, más conocidos como "Menem truchos", es decir, billetes de valor nulo con frases proselitistas que se distribuyeron a través de promotoras callejeras y unidades básicas a mediados de la década de 1990 en Argentina.

Además, el joven fue más allá y decidió compartir un breve video en el que mostraba el merchandising del entonces presidente de la nación. En dicha grabación, se podían apreciar piezas de todo tipo: gorras, ceniceros, lapiceras, calcomanías, reglas, estampillas, medias, remeras, entre otras cosas. Todos los objetos mostraban el rostro de Carlos Saúl y su apellido en imprenta mayúscula: "MENEM".

Que hace Luca Bertoldi, el hijo mayor de Zulemita Menem

Luca Bertoldi, es un talentoso saxofonista y disfruta haciendo deportes al aire libre, como correr y escalar. Además, es muy unido a su madre y la acompaña en diversos eventos sociales, ya sea para entrenar o simplemente compartir una cena. Un rol parecido al de su madre, Zulemita, cuando oficiaba de primera dama en días de su padre Presidente, salvando las distancias. Pero lo que más destaca del joven es su papel como hermano mayor. Siempre está al lado de su hermano menor, Malek Pocovi, guiándolo en cada paso de su camino y apoyándolo en todo lo que necesite.

El nieto mayor de Carlos Saúl Menem practica deportes como el rugby y el automovilismo, al igual que su tío, Carlos Jr. Además, no se puede pasar por alto que Luca Bertoldi tiene un parecido notable con su tío. En una entrevista para LAM, Zulemita Memen habló sobre ello. "Es igual a tu hermano, Zulemita", le dijo Ángel de Brito. "Es idéntico, ¿sabes lo que es la vida? Dios quita, pero también da", comentó la hija del expresidente de la Nación.

Al día de hoy, se sabe, que el joven se encuentra finalizando sus estudios en un prestigioso colegio de Buenos Aires, donde asiste junto a su hermano menor. Aunque no se sabe con certeza qué camino seguirá en el futuro, si el de su madre en la industria automotriz, el de su padre en el exterior o el de su abuelo en la política.

Zulemita Menem sobre la llegada de Luca Bertoldi

"Luca llegó a este mundo con una carga emocional muy fuerte para toda la familia, con la expectativa de devolverle la vida a mis padres. Luca representó eso en nuestra familia, de volver a ver a mis padres sonreír. Cuando nació, mi mamá era una planta, y con él volvió a vivir. La vieja teniendo a su nieto en sus brazos volvió a vivir como mi papá. Es tranquilo, pausado, le gusta la música", se la escucho decir a la empresaria automotriz en una entrevista para la televisión abierta.

En la actualidad, Zulemita Menem logró conformar su familia y vivir en plenitud su relación con Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River. "Ser mamá y llevar sola a sus hijos como lo hizo mi mamá o lo hago yo, es un esfuerzo doble para criarlos y darles lo mejor, pero a su vez es doble el cariño que uno recibe. Me siento muy orgullosa de llevar adelante a mis hijos como mujer y como mamá, pero sobre todo, desde un rol paternal. El más grande tiene a su papá en Bahamas y lo ve cuando se puede, poco, y el más chiquito tiene su papá y lo ve poco también. Es el papá que le tocó, pasan tres o cuatro meses y el padre no lo ve. Y una como madre se disfraza de padre para no hacerle sentir la ausencia. Lo único que me queda como madre es decir “yo puedo”, y sigo adelante porque no quiero que mis hijos sientan ese vacío. Una no puede andar renegando por la vida… soy una bendecida de tener a mis hijos y de festejar a diario con ellos, que me dieron lo mejor de la vida, la bendición de ser madre", aseguraba Zulemita en una entrevista para CARAS en 2020.

