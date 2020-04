Erica Rivas dijo que de "Casados con hijos" la sacaron, no que se fue

por Redacción Perfil

Nadie es imprescindible; hay sobrados ejemplos de eso fuera de los universos exclusivamente afectivos. En el resto de los planos, y tengan o no exposición pública, se pueden enumerar muchos. Pero también es cierto que en algunos proyectos hay personas que pueden considerarse irreemplazables para que el engranaje mantenga su carácter de exitoso. Y en el producto Casados con hijos, la entidad que Erica Rivas imprimió a María Elena Fuseneco podría ubicarse en esa calificación. Ese personaje con todos sus matices potenciaba las escenas con cualquiera de los otros integrantes. Por eso, cuando se anunció la llegada al teatro de ese éxito televisivo –de solo dos temporadas–, que Erica Rivas fuera la última en firmar el contrato generó tanto ruido. Uno similar al que, en medio de la pandemia del coronavirus, se generó con el anuncio de que quedaba fuera de Casados con hijos.

No soy yo, sos vos. La salida de Rivas del proyecto, cuyo estreno se pasó de junio de 2020 a enero de 2021, se convirtió ahora en una historia en sí misma. Pasó de ser una simple comunicación, en teoría surgida de los productores –que informaron que ella dejaba Casados con hijos porque en enero tenía otros compromisos laborales–, a ser un despido a Rivas del proyecto. Y fue la propia actriz quien lo informó en su cuenta de Instagram, @eriquitarivas: “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto Casados con hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos por qué tomaron esa decisión”.

Por fuera de esta situación de informaciones encontradas, y ante una Erica Rivas lejos de Casados con hijos, se mencionó incluso a su posible reemplazo en el elenco: la polifacética Paola Barrientos, quien, hasta ayer al menos, no había recibido propuesta alguna de la producción. De hecho, también estaría en danza el nombre de otra actriz –relacionada más con el mundo de la comedia– y vinculada en proyectos anteriores a los productores de la obra.