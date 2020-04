Fabiola Yáñez tiene su prueba de fuego como primera dama

Agustin Gallardo / Agustin Jamele

La mañana del 19 de marzo, Fabiola Yáñez se despertó y quedó sorprendida al ver todas las tapas de los diarios iguales. “Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad”, decía la consigna propuesta por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). “Ese día ella se preguntó: ¿Y si hacemos algo parecido en la televisión?”, cuentan a PERFIL desde su entorno. Después de grabar un video en sus redes con el lema “Quedate en casa”, Yáñez cristalizará hoy su perfil de primera dama, ese que venía midiendo lentamente y que ahora, con esta situación de pandemia del coronavirus, la pone ante un desafío único.

Ya sea como impulsora o principal organizadora (una cuestión semántica en la que sus colaboradores no logran ponerse de acuerdo), la mujer de Alberto Fernández aparecerá hoy con un mensaje desde Olivos –algunos dicen en vivo e interactuando a lo largo de la transmisión; otros hablan de un mensaje único–, al frente de Unidos por Argentina, esta iniciativa en la que los canales de televisión abierta se amalgaman en una única transmisión con el objetivo de “juntarse en una misma voz solidaria”. El programa tendrá como objetivo recaudar fondos que serán donados a la Cruz Roja argentina para adquirir insumos, hacer frente al Covid-19 y destinarlos a los hospitales que están trabajando en la primera línea en esta pandemia.

Hoy, a partir de las 18, las figuras de los canales y una decena de artistas, periodistas y profesionales de la salud darán forma a este proyecto ideado por la primera dama, quien se reunió en persona con los responsables de área de los canales de televisión. El equipo de Fabiola elegido para salir a la cancha está conformado por cuatro popes del medio: Coco Fernández, gerente de Producción de El Trece; Sebastián Carnevale, productor ejecutivo de la misma señal, y Andrea Tuozzo y Federico Levrino, productores ejecutivos de Telefe. “Desde ahí manejaron todos los contenidos con ella”, detallan en uno de los canales.

El paso siguiente para este proyecto fue articular la ayuda solidaria con la Cruz Roja. “El equipo de ella se contactó con nosotros porque querían realizar esta iniciativa con el objetivo de recaudar fondos. No son para la Cruz Roja, sino que Fabiola y su equipo nos eligieron para que nosotros hagamos la compra de insumos para hospitales públicos y privados de todo el país. Todas las compras serán auditadas y validadas por el Ministerio de Salud, que nos dirá cuáles son los insumos que más se necesita comprar”, contó a PERFIL María Cecilia Riccio, tesorera nacional de Cruz Roja. “Es la primera vez que nos encontramos. Ella sabía de nuestro trabajo, y nos contactó porque también quería dar un mensaje de transparencia. La intención no es politizar esto y por eso creo que nos eligieron a nosotros”.

“Creo que Fabiola es una persona sensible, lo que no quiere decir que sea simple. Es muy inteligente y está buscando su propio tiempo y posición. Es una tarea difícil porque hay ciertas tradiciones sobre su rol en un sentido y otro. Y es un rol que seguramente constituye una arremetida de mucha responsabilidad y ella quiere estar a la altura”, expresó a PERFIL Dora Barrancos, asesora presidencial ad honorem, abriendo el juego de discusión sobre el lugar que ocupa la mujer de un presidente. “Suele ser muy prudente porque le preocupa la traducción e interpretación que hacen los medios de ellas y que no siempre son reales. Es otro de los aspectos que surgieron durante la charla que tuvimos. Le preocupa la no verdad que suele transmitirse irresponsablemente sobre ella en algunas ocasiones”, agregó después de una reunión que mantuvieron por pedido de la propia Yáñez.

Unidos. Esta semana, el mensaje que se fue bajando por parte de quienes trabajan con Fabiola fue el de juntar a la Argentina y dejar de lado la grieta por sobre todas las cosas. Y también, por sobre el protagonismo que ella pudiera tener con todo esto. Lo cierto es que hoy ella estará monitoreando el vivo muy de cerca con una idea: concientizar en todo sentido, desde las medidas de higiene hasta el distanciamiento social. Por eso habrá la menor cantidad posible de personas en el estudio. El programa se nutrirá de mensajes grabados previamente o entrevistas virtuales.

Unidos por Argentina contará con la conducción de Alejandro Fantino, Guillermo Andino, Angela Lerena, Sergio Goycochea, Pampita, Mariano Peluffo, Maju Lozano, Leo Montero, Vero Lozano, Marley, Mariana Fabbiani y Guido Kaczka, en representación de cada una de las señales. Varios artistas serán de la partida, entre ellos Abel Pintos, Alejandro Sanz, Andrés Calamaro, David Bisbal, Juanes, Karol G, Lali, Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Maluma, Michael Bublé, Patricia Sosa, Paulo Londra, Ricardo Montaner, Soledad y Tini. Además, Ginóbili se sumará a este especial solidario, en el que habrá también una sorpresa de Lito Vitale.

Entre las figuras de los canales aparecerán Susana Giménez, Ricardo Darín, Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand y Adrián Suar, María Laura Santillán, Alberto Cormillot y Andy Kusnetzoff. Cada uno de ellos brindará sus consejos y recomendaciones. Formarán parte de esta convocatoria masiva también varios profesionales de la salud –los más buscados desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia–, y periodistas como Nelson Castro, Daniel López Rosetti, Guillermo Lobo y Jorge Tartaglione.

Si todo sale bien, hospitales de todo el país contarán con insumos que serán comprados a partir de las donaciones. Servirán para combatir la pandemia actual y pasarán a formar parte de las instituciones.