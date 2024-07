Felipe VI y la Reina Letizia tuvieron un "incremento de salario" el último año: ¿Cuánto cobran?

La Casa Real española publicó las retribuciones anuales del rey Felipe VI, la reina Letizia y la reina Sofía para el año 2023, las que aumentaron un 3% en comparación con el año anterior. Este incremento se debe al ajuste aprobado en los presupuestos para funcionarios y empleados públicos.

En 2023, Felipe VI recibió 270.609 euros, la reina Letizia 148.826 euros y la reina Sofía 121.776 euros. Cabe destacar que estas retribuciones no incluyen al rey Juan Carlos I ni a la princesa Leonor. El rey Juan Carlos I no recibe ninguna prestación desde 2020, mientras que Leonor no alcanzó la mayoría de edad hasta finales del año pasado.

El presupuesto total de la Casa Real para 2023 fue de 4,8 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas que refleja fielmente la situación financiera de la institución. Este presupuesto se divide en cuatro categorías principales. La primera, ‘gastos de personal’, representa más de la mitad del presupuesto e incluye los sueldos de los miembros de la familia real y de los empleados de la Casa Real.

El resto del presupuesto se distribuye entre ‘gastos corrientes de bienes y servicios’, que constituyen más del 30% del total e incluyen viajes, material, suministros, reparaciones y atenciones protocolarias. Cerca del 9% se destina a ‘inversiones’, que abarcan la adquisición de bienes inventariables y otros gastos de naturaleza amortizable.

En que más gasta la Familia real Española

El informe también revela la memoria de actividades de los miembros de la Casa Real en 2023, con un total de 394 eventos, la mayoría en España, 270 audiencias y 21 viajes internacionales. Las actividades se distribuyeron en un 22% relacionadas con relaciones internacionales, un 20% con instituciones, un 13% con cultura y un 10% con defensa. En cuanto a la distribución territorial, la mayoría de las actividades se realizaron en Madrid, seguidas de Andalucía, Cataluña, Asturias y Aragón.

España recibió visitas de 27 líderes extranjeros, incluyendo dignatarios de Guatemala, Honduras, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Lituania y Ucrania. Los miembros de la familia real realizaron viajes a 17 países, principalmente en América y Europa.

El patrimonio neto de la Casa Real a finales de 2023 es de 9.038.384 euros, de los cuales 2.606.050 euros están en fondos del Banco de España, más de 4 millones en otras entidades financieras y un fondo en efectivo de 75.149 euros.

