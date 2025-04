La muerte del escritor Mario Vargas Llosa, uno de los escritores latinoamericanos más destacados, generó conmoción y el reconocimiento de su obra a nivel mundial. Sin embargo, su fallecimiento también dio lugar al repaso de las posiciones políticas del autor. Eso hizo una periodista peruana en un editorial en el que remarcó que la obra del ganador del Premio Nobel de Literatura no solo fue literaria, sino también política.

"Como peruana, como lectora acérrima de alguna de sus novelas, como una adolescente que creció leyendo ‘La ciudad y los perros’ o ‘Conversación en la Catedral’, veo importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando, voluntariamente o no, algunos aspectos de este personaje que no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo a su disposición", dijo Laura Arroyo este lunes la señal española Canal Red.

El origen del distanciamiento entre Borges y Vargas Llosa, a quien el argentino llamó “el peruano de la inmobiliaria”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el fragmento de 7 minutos, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, la periodista peruana radicada en España aseguró que en este caso, separar al autor de su obra no es necesario porque “no hay nadie que no considere que no ha sido un gran escritor”, aunque destacó que es “injusto creer que su obra es solo literaria".

“No creo que Vargas Llosa quisiera que no se lo recordara por lo que defendió ardientemente en los últimos años”, sostuvo Arroyo antes de señalar el respaldo del autor peruano a “los proyectos de la ultraderecha internacional reaccionaria” como José Antonio Kast en Chile o Jair Bolsonaro en Brasil y su participación en el “declive de los valores democráticos a nivel mundial”.

En esta línea, la periodista señaló una de las posiciones políticas de Vargas Llosa que más críticas le causaron: su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, en las elecciones de 2021. En ese momento, el autor, que había sido muy crítico del gobierno de Fujimori y lo había calificado como dictador, pidió a Keiko “salvar a Perú del peligro de caer en manos del totalitarismo”.

Mario Vargas Llosa murió en Perú el pasado 13 de abril a los 89 años.

“Conviene recordar que Mario Vargas Llosa no generó ‘polémicas’, como lo llaman de forma abstracta, sino que apostó políticamente por ciertos discursos y proyectos, y desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos”, argumentó la periodista sobre el rol político del autor de ‘La fiesta del Chivo’.

A continuación, Arroyo destacó el rol de Vargas Llosa en los think thanks ultrareaccionarios, que “necesitan intelectuales orgánicos” que validen esos espacios desde la academia. Para la periodista, fue desde ese lugar que el escritor andino representó “el clasismo más perverso” contra “sus propios hermanos y hermanas” cuando, por ejemplo, consideró analfabeto al expresidente Pedro Castillo o llamó a “votar bien”.

El legado de Mario Vargas Llosa: las principales obras del Nobel de Literatura peruano

Además, criticó el "papel político activo de divorciado del pueblo" y “desterrado voluntariamente de sus raíces para asumir un papel en esta corte de España” que lo llevó a apoyar “el retorno de los fascismos” cuando Perú “necesitaba de intelectuales más comprometidos con la democracia y los pueblos que con las élites y los privilegios”.

"Hay quien dice que cuando alguien muere corresponde no hablar mal de esta persona, y no estoy de acuerdo. Hacer memoria no habla mal de una persona, lo que habla mal de esa persona es su legado”, siguió Arroyo, y finalizó: “Los epitafios incompletos son también negacionismo. Por suerte, los referentes democráticos de mi Perú existen y están en las calles antes que en la academia”.

TV/LT