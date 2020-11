Gino Tubaro compite por un premio Emmy Internacional

El próximo lunes se realizará una nueva edición de los Emmy Internacional. En ellos compiten programas de todo el mundo y la Argentina estará representada por varias producciones. Pero quizás la que más resalta es el docu-reality Mil manos por Argentina que se centra en Gino Tubaro, el joven de 25 años que diseña prótesis con impresoras 3D para niños, adolescentes y adultos que necesitan una mano o un brazo.

“Se viene la entrega de los Emmys y estamos nominados. Dale vieja que si ganamos regalo/hago sorteo de varios de mis libros. Y si no, también”, indicó con tono cómico Tubaro. La producción está ternada en Formato Corto y cuenta cómo el joven ingeniero ayuda a partir de la innovación. “Es una aventura solidaria”, aseguró Nacho Viale, quien produjo el proyecto.

A lo largo de Mil manos por Argentina se puede ver a Tubaro entregando mil prótesis a lo largo del país. Esta labor la viene realizando hace ya varios años y no solo en Argentina sino también en distintos lugares de Latinoamérica. “Hacemos esto porque nos divierte. No hay mayor felicidad para nosotros que ver a un chico con una mano”, aseguró quien en 2016 fue ganador de un Premio Perfil a la Inteligencia de los Argentinos.

En esa línea el argentino explica que el valor que tiene The Atomic Lab, el espacio donde lleva a cabo las prótesis con su equipo, no solo está en el diseño sino también en la organización. “Hay otras iniciativas de chicos que descargan archivos e imprimen manos pero de manera general. Cuando se coloca la prótesis puede pasar que a la persona le quede muy grande, chica o que no la pueda cerrar bien. Esos problemas no se solucionan de forma sencilla”, explicó a PERFIL en una entrevista. Y agregó con respecto a eso: “Cuando los encontramos lo que hacemos es invitarlos y sumarlos a nuestra plataforma. Los llamamos “embajadores atómicos” y pueden descargar los archivos que están hechos a medida a partir de una foto. De esa forma, ninguna de las manos que nosotros entregamos va a tener un problema”.

Pequeña Victoria, la tira que se emitió por Telefe y que tuvo muy buenas repercusiones a nivel local y Jardín de Bronce, la historia desarrollada por HBO, son las otras producciones nacionales que competirán el lunes por una estatuilla en la entrega de los Emmy Internacional. Los tres proyectos lograron posicionarse en un plano internacional al ser elegidos para competir en ellos y son una pequeña muestra del desarrollo audiovisual argentino.