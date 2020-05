Goldie recibió el último adiós de Mirtha a través de una videollamada

por Agustín Gallardo

Vestido negro al cuerpo de crepe georgette de seda, con escote de tiras, todas ubicadas geométricamente. Y joyas de Jean Pierre. Así, de luto pero haciendo honor al glamour –una cuestión inherente en el ADN familiar–, Juana Viale salió al aire ayer para conducir como pudo el programa de su abuela, como lo viene haciendo desde que Mirtha Legrand se encuentra en su casa cumpliendo la cuarentena. No fue fácil timonear este programa que se grabó ayer desde el mediodía: al mismo tiempo, se estaba dando sepultura a su tía abuela Silvia, más conocida como Goldie. La hermana gemela –aunque les decían también las mellizas– de Mirtha Legrand falleció el viernes a los 93 años mientras dormía la siesta en su casa de Olivos. Su muerte tomó por sorpresa al clan Viale-Tinayre, sobre todo a Mirtha. Según trascendió, la noticia la golpeó profundamente en el marco de la pandemia, motivo por el cual no puedo acercarse a darle el último adiós en el Cementerio el Memorial de Pilar. Allí, sin cortejo fúnebre –tal como además lo indica el protocolo sanitario de este momento–, solo participaron en lugar de toda la familia Miguel Solari (yerno de Goldie) junto a su hijo Santiago. Según pudo verse, Miguel tomó en un momento su celular y realizó una videollamada con varios integrantes de la familia. También Mirtha Legrand.

Entre el viernes y ayer, fueron varias las figuras que se hicieron eco de la partida, entre ellas, Susana Giménez. “Estoy muy triste. Goldie era muy importante en mi vida. Hablábamos mucho y siempre me decía: ‘Acordate que desde que no está Lucy (madre de Susana), estoy yo. Siempre te voy a mirar’”, dijo Susana, quien se enteró de la noticia por un llamado directo de Mirtha. “Mi enorme cariño para Mirtha Legrand en este duro momento. Se fue su hermana, Goldie, una mujer maravillosa, generosa y atenta como pocas. Mi amor para toda la familia”, escribió en Twitter Marcelo Tinelli. “La muerte de Goldie es algo que los tomó de sorpresa porque nadie esperaba este desenlace. No hubo nada previo. Se acostó a dormir su siesta y la persona que la asistía vio que no se levantaba. Fue a ver qué pasaba y se encontró con que había fallecido”, expresó por su parte en TN Carlos Rottemberg, empresario teatral y amigo de la familia.

De Villa Cañás al cine. Las hermanas Legrand comenzaron juntas su carrera y actuaron en varias películas en las décadas del 40, 50 y 60. Aunque Goldie decidió dar un paso al costado en un momento para no volver a pisar nunca más un set de cine o de televisión. No fue así el caso de José Martínez Suárez, el tercero de los hermanos, reconocido director de cine que dedicó toda su vida al séptimo arte. Con su partida, en agosto del año pasado, Mirtha atravesó un profundo dolor.

Goldie y Mirtha nacieron el 23 de febrero de 1927, fruto del matrimonio integrado por José Martínez y Rosa Suárez, en Villa Cañás. Vinieron no solamente juntas sino de sorpresa. “Otro esfuerzo, doña Rosa, que viene otro”, le dijo la partera a la madre, anoticiándola de que eran gemelas en tiempos en los que no existían las ecografías. María Aurelia Paula Martínez Suárez pasó a ser enseguida la “Gordi”, por ser la más robusta. De ahí el apodo para Mirtha de “Chiquita”, la más menudita. Con el tiempo el apodo mutó a Goldy o Goldie, una diferencia semántica que a ella no le importaba. Ella siempre firmaba Goldy, aun cuando los medios pudieran escribir Goldie. Don José solía sentarlas sobre sus rodillas y preguntarles: “¿Quién es mi chiquita o mi gordita?”. Según cuentan, eran y vestían iguales. Cuando las gemelas cumplieron 7 años, se mudaron con su mamá a Rosario para recibir cursos de teatro y baile. En 1937 falleció el padre, y su mamá con sus tres hijos decidió instalarse en Buenos Aires. Mirtha y su hermana tenían 10 años, Josecito, 12. Ambas comenzaron a estudiar en el Conservatorio de Arte Escénico y pronto aparecieron los primeros trabajos, momento en el cual se convirtieron en Mirtha y Silvia Legrand. El primer contacto con la fama fue en una escena en la película Hay que educar a Niní, junto a Niní Marshall.

Y tras la aparición con Niní Marshall, ya una estrella por entonces, le siguieron Novios para las muchachas y, en 1962, por pedido de su hermana, Goldie filmó Bajo un mismo rostro.

En 1972 apareció en la película Juan Manuel de Rosas. Esa fue su última participación como actriz. Y su decisión fue inapelable. Mirtha, por su parte, desarrolló una carrera en ascenso y se hizo famosa luego con sus almuerzos. Pero el vínculo entre Mirtha y Goldie fue a prueba de todo.

Ella la acompañó siempre lejos de los flashes, pero sí le hacía sugerencias para su programa. Una de las frases más conocidas de Mirtha: “Como te ven te tratan; si te ven mal te maltratan”, fue creación de Goldie. Lo mismo la calificación de “mesaza” con que la diva se viene refiriendo a sus almuerzos en los últimos años. “Esas cosas que me nacen a mí y se las paso. Pero no más que eso. Ella no lo necesita, brilla con luz propia. Ella está tocada por la varita mágica. Es una persona muy inteligente y brillante”, le dijo Goldie al periodista Mario Massaccesi en la Once Diez, el 23 de febrero de 2017, horas antes del cumpleaños 90. Ese es uno de los pocos reportajes que hay de ella de los últimos años.

Por esa relación de hermanas inseparables, para Mirtha esta pérdida es muy dolorosa. En ese reportaje mencionado, Goldie se explayó sobre la relación entre ambas y la admiración que ella le tenía a Mirtha. “Mi hermana siempre tiene ganas de todo. Ganas de salir, de cambiarse a veces tres veces por día. Va al teatro todas las noches, a comer afuera. A veces le digo: ‘No Chiquita, no voy a salir’. Y me dice: ‘Pero Goldie, mirá que la obra es buena, no dejemos de ir’. Mi hermana es una persona incansable y a la que todo le interesa. Tiene curiosidad por todo. Y bueno, por ahí ese es el secreto de la larga vida, ¿no? Es una persona que siempre tiene la mente en movimiento, una mente brillante, rápida. Todo le gusta, a todo le encuentra el lado bueno”.

Ayer, a las 6 de la tarde, Mirtha se despidió de Goldie por Instagram. “HERMANA QUERIDA, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, cómo te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo.”