En primera persona: el rey Guillermo como nunca se mostró

En el podcast "A través de los ojos del Rey", Guillermo habla como nunca antes. Es un ciclo de 10 episodios en los que repasa un año en cada entrega, empezando por 2013 y terminando con 2022 y los primeros meses de 2023. En el último podcast, también mira hacia el futuro.

A pesar de que solo se estrenaron tres, son un éxito de audiencia a nivel internacional y lo más importante es que fueron muy bien recibidos por la reina Máxima. En los 20 minutos que dura cada entrega revela algunos detalles poco conocidos de su familia, como las críticas constantes en las redes y de qué manera lidian con ellas sus hijas adolescentes.

Las grabaciones se hicieron en su casa, precisamente, en el despacho del palacio Huis ten Bosch donde dice que pasó mucho tiempo en los meses más duros del coronavirus haciendo “llamadas de zoom” en las que no siempre llevaba traje completo. En alguna ocasión, sobre todo al principio, ha confesado el rey, a la chaqueta y la corbata le acompañaba un cómodo pantalón de deporte que no se veía en la cámara y que “le daba una buena sensación”; sentir que estaba en casa a pesar de las dificultades.

Desde ahí se ve el estanque en el que le propuso matrimonio a Máxima en 2001. Llevaban solo dos años juntos, pero ya tenía claro que quería pasar el resto de su vida con ella.

El rey aborda el tema del bullying que han sufrido sus hijas y cómo las críticas y la presión social afectan a su familia. Es consciente de que sus hijas no están aisladas de la tecnología y las redes sociales y que están al tanto de los comentarios negativos que se hacen sobre ellas.

El monarca también habla de lo que lo une a Máxima, de quien se enamoró en la Feria de Abril de Sevilla de 1999, del futuro de la princesa Amalia e incluso de cómo vivió el día de su coronación, fue una “experiencia extracorpórea como si estuviera flotando sobre mí: ¿Qué soy? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quién crees que eres? Me vi de pie ahí abajo, y eso me gustó". Tanto que no es la única vez que le ha pasado: “Me hago esa pregunta todos los días: ¿quién te crees que eres, que puedes hacer esto?”.

En cuanto a su matrimonio, el rey revela algunas cosas que comparte con su esposa, Máxima. "Cuando veo llorar a otras personas, me cuesta contenerme. Creo que tengo suerte de vivir en el siglo XXI, donde mostrar emociones no se ve con la misma debilidad que en el pasado. No me avergüenzo de eso", dijo el rey. Resalta que Máxima también es muy emocional y que eso es algo que comparten y los une.

En la página oficial de la familia real de los Países Bajos anuncia que aparecerá un nuevo episodio cada jueves por la mañana desde el 6 de abril de 2023, hasta el 25 de mayo de 2023 a las 7 de la mañana en Spotify, Apple Podcasts y otras aplicaciones de podcast.

