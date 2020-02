Harry deja el traje de príncipe en Abbey Road

por Agustín Jamele

“Sólo Harry, ya no soy príncipe”, dice el famoso nieto de la reina de Inglaterra en cada lugar al que asiste. Y estos últimos días no fueron la excepción. Es que Harry tuvo que abandonar Canadá para presentarse, según lo acordó con su abuela Isabel II, a los actos finales en el Reino Unido como representante de la realeza. Sin embargo, eso no evitó que pidiera explícitamente que no agregaran el título de príncipe a su nombre. “Nos ha dejado claro que lo llamemos solamente Harry. Así que, damas y caballeros, démosle una calurosa y escocesa bienvenida a Harry”, explicó la presentadora Ayesha Hazarika antes de invitarlo a subir al escenario de un congreso sobre turismo sostenible llevado a cabo en Edimburgo.

Luego de esa gira, Harry ya no tendrá compromisos con la corona, y a partir de abril no volverán a referirse a él como príncipe. Pero a estos eventos debe asistir, y en las fotos que le tomaron durante estos se evidencia que no quiere estar allí. Salvo ayer. El clima fue distinto porque la actividad involucraba pasar la tarde con Bon Jovi en el mítico estudio Abbey Road, donde los Beatles grabaron algunos de sus temas más famosos.

Quizás a Harry no le guste ser el centro de atención, pero sí disfruta de pasar tiempo con las celebridades, y eso se evidenció durante el encuentro. Primero él y el músico se tomaron fotos en las que imitaban la famosa tapa del disco Abbey Road de los Beatles. Y más tarde ambos grabaron un tema inédito con el que recaudarán fondos para la fundación Invictus Game, con la que el aún príncipe ayuda a deportistas paralímpicos. “Estuvimos haciendo gárgaras en la habitación de al lado así que estamos listos”, comentaron a la prensa entre risas antes de cantar.

El futuro. Mientras Harry se reunía con Bon Jovi, tanto Meghan Markle como Archie, el hijo de ambos, se quedaron en Canadá para continuar con la vida que llevan allí. Por el momento todavía mantienen el perfil bajo, pero se especula con el regreso de Meghan a Hollywood.

Antes de comenzar a salir con Harry la actriz tenía una exitosa carrera –llegó a protagonizar la serie Suits por la cual cobraba 40 mil dólares por capítulo– y los medios de esa ciudad aseguran que busca recuperarla.

Como el paso de Londres a Hollywood hubiese sido muy impactante, primero habrían decidido hacer una escala previa en Canadá. Pero el objetivo sería establecerse en los Estados Unidos para que Meghan retorne a las audiciones y el trabajo. Y no solo ella, ya que Harry también es muy solicitado y podría desembarcar en la industria audiovisual también. De hecho la pareja se asoció con un famoso relacionista público que trabaja con figuras como Ricky Martin y Jennifer Lopez y que ahora les busca trabajo a los dos.

De todas formas, por el momento se encuentran cómodos en la casa que compraron en Vancouver para pasar estos primeros meses como “personas comunes” (aunque instalaron un sistema de seguridad con cámaras y alarmas que poco tiene que ver con la vida de una “persona común”). Una vez pasada esta adaptación darán los próximos pasos que probablemente les permitan desembarcar en Los Angeles y establecerse como celebridades de Hollywood.