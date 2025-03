Premios Oscar 2025: una noche de cine, música y emoción en la 97° edición desde Los Ángeles

La 97° edición de los Premios Oscar 2025 comenzó con una gran apertura musical de la mano de Cynthia Erivo y Ariana Grande, quienes deslumbraron al público con una interpretación de las icónicas canciones de Wicked. La película, una de las más esperadas del año, llegó a la ceremonia con diez nominaciones, consolidando su lugar como una de las favoritas.

Premios Oscar 2025: el minuto a minuto de los ganadores del premio más importante de Hollywood

Ovacionadas por la audiencia, el dúo de Disney se consagró como la pareja de artistas más aclamada de la temporada de premios, con una puesta en escena impecable y un despliegue vocal que dejó a todos sin aliento.

Conan O’Brien debutó como anfitrión con una sátira sobre La Sustancia

Tras la espectacular apertura musical, llegó el turno del anfitrión de la noche, el reconocido comediante Conan O’Brien, quien hizo su gran aparición con una sátira inspirada en La Sustancia, una de las películas nominadas.

En su monólogo de apertura, O’Brien hizo un repaso por las principales películas en competencia y también se refirió a algunas de las polémicas que marcaron la temporada, como la controversia en torno a Emilia Pérez y su protagonista Karla Sofía Gascón, quien en las últimas semanas estuvo en el centro de la escena por sus comentarios en redes sociales.

El conductor no solo hizo reír con sus ocurrencias, sino que también reconoció a todos los nominados, desde los actores y actrices principales hasta los equipos técnicos detrás de cada producción.

Adam Sandler sorprendió con una participación especial

Uno de los momentos más inesperados de la noche fue la sorpresiva intervención de Adam Sandler, quien interactuó con Conan O’Brien y algunas de las estrellas invitadas. Su participación, que tuvo como excusa su típico estilo relajado y casual, arrancó risas y sumó un toque de humor a la ceremonia.

Pero no todo fue entretenimiento. Durante el evento, también se hizo un llamado a la conciencia sobre los incendios en Los Ángeles, que afectaron a varias zonas y provocaron pérdidas en los hogares de múltiples estrellas de Hollywood. La industria cinematográfica se solidarizó con las víctimas y reconoció la labor de quienes trabajaron para contener los siniestros.

Robert Downey Jr. abrió la premiación con el Oscar a Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin

Con el inicio de la entrega de premios, el icónico Robert Downey Jr. subió al escenario para presentar la primera categoría de la noche: Mejor Actor de Reparto. La estatuilla dorada fue para Kieran Culkin, quien se impuso en una de las ternas más competitivas del año. Culkin hizo reír con una anécdota sobre su esposa e hizo hincapié en el gran trabajo de su excompañero de elenco en Succession, Jeremy Strong, en The Apprentice.

Goldie Hawn presentó el premio a Mejor Película Animada: Flow, la gran ganadora

El siguiente premio fue entregado por Goldie Hawn, quien presentó a las nominadas en la categoría Mejor Película Animada. La ganadora de la noche fue Flow, una innovadora película de animación independiente de fantasía y aventuras dirigida por Gints Zilbalodis. La cinta se destaca por haber sido completamente renderizada con Blender, un software libre y de código abierto, y por su propuesta única: no contiene diálogos. Escrita por Zilbalodis y Matīss Kaža, Flow se convirtió en una de las películas más sorprendentes de la noche, reafirmando el impacto de la animación independiente en la industria cinematográfica.

El Oscar a Mejor Corto Animado fue para In the Shadow of the Cypress

En la categoría Mejor Cortometraje Animado, la estatuilla fue para In the Shadow of the Cypress, un cortometraje de animación iraní dirigido por Hossein Molayemi y Shirin Sohani, y producido por Barack Animation Studio. La película, de 20 minutos de duración, aborda el trastorno de estrés postraumático y se estrenó en la sección Orizzonti del 80° Festival Internacional de Cine de Venecia en 2023. Su impactante narrativa y su enfoque visual innovador hicieron que se destacara entre los nominados, consolidando su lugar como una de las grandes sorpresas de la noche.

El homenaje al diseño de vestuario y el triunfo de Wicked, por Paul Tazewell

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento al diseño de vestuario en el cine, donde varios actores homenajearon a los diseñadores detrás de las producciones más icónicas del año. Finalmente, el premio a Mejor Diseño de Vestuario fue para Paul Tazewell por su increíble trabajo en Wicked. Con su extraordinaria atención al detalle, Tazewell logró traer a la vida los mágicos y vibrantes trajes del universo de Wicked, lo que le valió el gran galardón de la noche en esta categoría. Ademas, se transformó en el primer vestuarista afroamericano, en llevarse un premio de la academia.

Amy Poehler presentó los premios a Mejor Guion Original y Mejor Guion Adaptado

La comediante Amy Poehler fue la encargada de presentar dos de las categorías más esperadas de la noche: Mejor Guion Original y Mejor Guion Adaptado.

El primer premio fue para Sean Baker por Anora. Al subir al escenario, el director y guionista agradeció efusivamente a todo el elenco y su equipo de trabajo, destacando que “ustedes elevaron todo lo que yo escribí”. Además, dedicó un mensaje especial a los trabajadores de la comunidad sexual, uno de los principales ejes de la película.

Por otro lado, el Oscar a Mejor Guion Adaptado fue para Peter Straughan por Conclave. Con un discurso breve pero emotivo, Straughan agradeció a sus colaboradores y al equipo que hizo posible la adaptación de la historia en la pantalla grande.

Halle Berry entregó el Premio Honorífico a los productores de James Bond

Después, llegó el momento de Halle Berry, quien subió al escenario para presentar el Premio Honorífico a Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los productores que han mantenido viva la franquicia de James Bond durante décadas. Su trabajo ha sido fundamental para consolidar al agente 007 como el espía más famoso del mundo, asegurando que la saga siga evolucionando sin perder su esencia. El reconocimiento destacó su impacto en la industria cinematográfica y su legado en el cine de acción.

Como parte del homenaje, la actriz Margaret Qualley protagonizó un emocionante número musical interpretando la clásica melodía de la saga de James Bond, mientras que Lisa, de BlackPink, se encargó de darle voz, logrando un momento espectacular que fusionó elegancia y poder cinematográfico. Otra de las sopresas, estuvo de la mano de Doja Cat, quien también logró interpretar una de las canciones emblemas de la saga.