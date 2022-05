Henry Anglas hizo del arte de tatuar un estilo de vida

Viene un par de veces al año a Buenos Aires, por pocos días al mes y exclusivamente para tatuar en un estudio en Puerto Madero. A esa actividad se dedica Henry Anglas hace unas dos décadas, y con ella recorre América Latina y algunas ciudades europeas. Nacido en Perú, comenzó a dibujar retratos en lápiz y por su hermano mayor llegó al tatuaje. “Para practicar, opté por ir a una villa y regalar tatuajes a la gente que quisiera, de hecho varios ya tenían tatuajes caseros; así yo practicaba y ganaba experiencia”, dice Anglas. A los 39 años, es una referencia en la técnica del realismo. Por sus trabajos ganó premios internacionales; y mucho de su historia, técnica y secretos están condensados en su libro: Anyone Can Tattoo (Cualquiera puede tatuar). “Una manga puede llevar desde 35 horas hasta cincuenta; en sesiones de cinco horas diarias; por eso atiendo una sola por día.” Si bien en Argentina como en el mundo “dibujarse el cuerpo” es una actividad estética que se hizo masiva, Anglas sostiene que en América Latina todavía hay cierto tabú con la gente tatuada: “Un médico o cualquier otro profesional no ejerce mejor o peor su trabajo por la cantidad de tatuajes que tenga, es algo superficial pensar así.”

—¿En los tatuajes hay modas? Hay momentos que te piden más tattoos tumberos o ángeles u orientales con peces koi o palabras en idiomas orientales?

—Está el tipo de moda si un famoso se hace algún diseño, muchos de sus seguidores querrán el mismo y en el mismo lugar del cuerpo, sin ninguna modificación. También está el público coleccionista que viaja por todo el mundo, eligiendo un artista y dándoles el espacio de su cuerpo para que éste haga libre creación.

—¿Qué famosos marcan tendencia y llevan a otros a tatuarse?

—Siento que mucha gente sigue a los futbolistas y sus tatuajes inspiran a muchos y también los influencers mundiales. Angelina Jolie tiene varios tatuajes lineales y fue fuente para que más mujeres se empiecen a tatuar.

—¿Hay algún famoso argentino que te sorprendió por el tatuaje que tiene?

—Sí, me sorprendió la pierna de Messi que se la tapó con un black out tapando los que ya que tenía; y Candelaria Tinelli, que tiene todo el cuello tapado con black out.

—¿Hay famosos argentinos que son fans tuyos? ¿Tatuaste a alguno?

—En mi experiencia cuando famosos argentinos me escribieron, me sugirieron un trueque por publicidad y al no aceptar esa propuesta no se pudo realizar el trabajo, porque yo considero que todos deberían pagar lo mismo, sin importar quién sea. Pero hay famosos artistas tatuadores que se tatuaron conmigo y estoy orgulloso de eso.

—¿A quién te gustaría tatuar y qué le harías y en qué parte del cuerpo?

—Me gustaría tatuar a Enrique Bunbury que es uno de los artistas que me acompaña en el día a día, le tatuaría un cráneo pirata en la zona que él elija, simbolizando así el viaje del héroe ya que él en todo el camino de su carrera supo redefinirse porque el cráneo es el símbolo de la igualdad del ser humano, porque al ver un cráneo no podemos separarlos o discriminar ni por su color de piel, género u orientación sexual y considero que la estructura del ser humano son los huesos y eso nos hace a todos iguales.

—¿Hay zonas del cuerpo que recomendarías preservar de “tinta y dibujo”?

—Considero que hay zonas en el cuerpo que para el estilo que realizo no quedan bien, como por ejemplo, las axilas, genitales y el rostro que son lugares que preferiría no trabajar porque al transferir una imagen realista hay ciertos puntos donde se deforma la imagen y ya no queda bien el trabajo.

—¿Por tu experiencia, hay tatuajes que no recomendarías tatuar?

—No aconsejo realizarse nombres de pareja o retratos de los mismos porque me ha pasado que he tenido que taparlos después de un tiempo.También no recomiendo tatuarse solo con tinta blanca porque si bien queda lindo el primer año, al siguiente año se amarillenta y pierde su color original.

—¿Qué define el precio de un tatuaje?

—Para mí se define por el artista. No hay un estándar definido, es el artista quien pone el precio que considera que es correcto para su obra. Si bien está el tipo de tatuaje comercial que en ese caso, sí tiene un valor estándar. Los materiales tienen que ser de la mejor calidad, pero eso no influye en el costo, aunque dependiendo del diseño que el artista realiza va a llevar una cantidad de horas y eso sí influye, no es lo mismo realizar una manga o solo un retrato. A mí el trabajo que más horas me llevó fue una manga que tenía ocho personajes y una catedral de fondo que realicé en Was-hington. Pero por pedido del cliente no puedo decir cuánto pagó.

—¿Hay momentos en que la gente se tatúa más: por ejemplo, en la previa o durante los Mundiales de Fútbol?

—Hay tatuajes comerciales que se realizan en ciertos momentos claves como por ejemplo, los Mundiales o ciertos conciertos.Pero desde el punto de vista de los artistas tatuadores reconocidos, ellos ya poseen una agenda de espera donde su tiempo es de tres a seis meses, y así uno tiene todo el año ocupado.

—¿Los realities donde compiten tatuadores influyeron para masificarlos?

—Los diferentes realities que se hicieron lograron transmitir parte del mundo del tatuaje. Éste es un nicho un poco desconocido y por ello, varias personas que no consideraban tatuarse se animan a hacerlo. Pero quiero ser sincero, no he visto mucho de esos programas.

—¿Te parecés a Neymar (el futbolista brasileño del PSG)? ¿Es deliberado copiar su look?

—No. Pero en el último año me decoloré el pelo de gris tirando a blanco. Y solo recibí varios comentarios en diferentes lugares durante mis viajes donde me decían que me parecía a Neymar.