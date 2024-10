Joan Manuel Serrat ganó el premio Princesa de Asturias

“Se me ha recomendado brevedad. Me parece muy prudente. Por mi experiencia, la brevedad, en general, siempre se agradece”, dijo Joan Manuel Serrat al recibir su premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. “Creo en la tolerancia. Creo en el respeto al derecho ajeno y el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, la justicia y la democracia; valores que van de la mano o no lo son. Tal vez por eso no me gusta el mundo en que vivimos, hostil, contaminado e insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas. No me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del río”. Estos fragmentos del mencionado discurso de Serrat serían recibidos con los mismos aplausos que tuvo en la premiación, en cualquiera de los escenarios del mundo donde alguna vez cantó. Esos sentimientos tienen su correlato más allá de España.

Y a las palabras, Serrat sumó una canción, la primera que canta en público desde que se retiró de los escenarios en diciembre de 2022. Fue así como en el Teatro Campoamor, de Oviedo, interpretó el clásico Aquellas pequeñas cosas. “A mí me gusta cantar y escribir canciones y no encuentro otra manera de darles sentidas gracias que cantando una canción”.

Por qué él. El jurado del premio Princesa de Asturias acordó por unanimidad otorgárselo a Serrat. Y lo fundamentó considerando no solo su trayectoria, y que sus canciones forman parte de “la memoria emocional de varias generaciones en España e Iberoamérica, tanto en catalán como en castellano”, sino también por su compromiso y defensa de la democracia y los derechos humanos. “En 1978 apoyó sin reservas la Constitución española y en las décadas de los setenta y los ochenta, se convirtió en un símbolo en muchos países de Iberoamérica, no solo por su calidad artística, sino también por su compromiso frente a la dictaduras y regímenes dictatoriales militares”.

Ciclo. La previa de esta premiación fue en abril pasado, cuando se comunicó quiénes habían sido elegidos por el jurado del premio Princesa de Asturias. En ese momento, Serrat dijo: “No saben con cuánta alegría y emoción recibo la noticia de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. No encuentro mejor manera que una distinción tan prestigiosa como esta para despedir una carrera profesional larga y satisfactoria como la mía”.

Serrat, de 80 años, dio la última actuación de su prolífica carrera como cantautor, el 23 de diciembre de 2022. Fue ante quince mil personas en el Palau Saint Jordi, en Barcelona, su ciudad natal. Ese show cerró también la gira de despedida que llamó El vicio de cantar 1965-2022, que comenzó en Nueva York y con la que, por supuesto, también estuvo en Buenos Aires.

“Gracias a los que han hecho suyas mis canciones y a todos los que desde los cuatro puntos cardinales se alegran conmigo al ver mi nombre unido a la rotunda lista de galardonados con este premio”, dijo Serrat al cerrar su discurso.