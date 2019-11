Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja: amor y militancia K

por Agustín Gallardo

El cine, el teatro y la militancia. Son varios los cabos que unen a Camilo Vaca Narvaja y Julieta Ortega. Con solo tres meses de relación, ambos viven el prólogo del amor –según contaron a PERFIL allegados a la pareja–, casi sin despegarse.

Hace un mes, circulaba un rumor de que Vaca Narvaja estaba en pareja con la hoy legisladora porteña electa Ofelia Fernández, algo que fue desmentido por el propio Camilo. Esta semana él y Julieta sorprendieron al publicar fotos juntos en las redes. Lo cierto es que, desde que están en pareja, han compartido varias salidas, entre ellas, fueron juntos al estreno de Nahuelito, la obra teatral de Matías Puricelli y Fran Ruiz Barlett protagonizada por Thelma Fardin, Victoria Raposo, Azul Araya y Violeta Brener en El Método Kairós Teatro. Si bien fueron juntos, Julieta se mostró sola cuando les pidieron hacer una foto. “Van de a poco, no quieren contar todo de golpe”, dicen cerca de ella. Entre otras salidas, Vaca Narvaja y Ortega fueron al cine y concurrieron juntos también a la Marcha del Orgullo de la semana pasada. “El tema de la diversidad y la agenda de género es algo que los une profundamente”, explican.

En familia. El joven ya fue presentado en la familia Ortega, incluyendo al jefe del clan, Palito, quien por su origen peronista hizo buenas migas de inmediato con Vaca Narvaja. La política no es un tema menor para ninguno de los dos: al joven lo atraviesa desde la cuna: es hijo de Fernando Vaca Narvaja, miembro de la organización Montoneros en la década de 1970. Los padres de Camilo también tuvieron ya la oportunidad de conocerla a ella y, según cuentan, su madre quedó encantada.

En cuanto a Julieta, su participación en las marchas en torno a la legalización del aborto la puso en un plano que la acerca a la militancia, tal vez algo que antes no era común para ella más que el link con su padre. Entre 1991 y 1995, Palito se desempeñó como gobernador de Tucumán y entre 1995 y 2000 fue senador por la misma provincia. Hay quienes dicen que Camilo ve como un “verdadero cuadro político” a Julieta.

Blanqueo. El fin de semana pasado, poco tiempo después de que se hiciera pública la separación de Julieta Ortega y el empresario Esteban Eskenazi, Ortega sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram mostrando fotos románticas abrazada y a los besos con Camilo. En el entorno de la pareja cuentan que no hubo ninguna razón especial más que la de mostrar el buen momento que viven juntos. La hija de Palito Ortega publicó en Instagram Stories una foto en la que se los ve a los dos abrazados. “Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré”, dice el posteo donde se ve a él dándole un beso en la mejilla.

El texto es un fragmento de la canción A primera vista, adaptada por Pedro Aznar. Luego, el joven de 33 años subió una foto a su cuenta. Ahí es él quien mira a cámara mientras abraza a Ortega. Son varios los que afirman que el hecho de que ambos mantengan buenas relaciones son sus ex parejas hace que esta historia vaya viento en popa.

En el caso de Camilo, con Florencia Kirchner, con quien estuvo entre 2013 y 2015. Ambos tiene una hija, Helena. Una muestra de la buena relación se vio reflejada las veces que Camilo viajó a Cuba para llevar o traer a la pequeña. Florencia Kirchner se encuentra en La Habana haciendo un tratamiento desde hace ocho meses. En el caso de Ortega, de 47 años, se separó recientemente de Eskenazi, después de dos años de relación. Antes estuvo casada durante siete con Iván Noble, con quien tuvo un hijo, Benito, nacido el 14 de noviembre de 2005. Ortega y Noble han contado reiteradas veces lo bien que se llevan, incluso estuvieron juntos el domingo 27 de octubre en el búnker del Frente de Todos. Aquella vez, Camilo no estuvo presente por razones que exceden la relación con su nueva pareja y que tienen que ver con algunas internas que hay dentro de ese espacio político. La forma en que ambos cuidan a sus hijos en los medios es otro punto en común: salvo alguna que otra foto en redes, ninguno de los dos es de exponer a Helena y Benito.

Según dice, hay pareja para rato. Ayer, Ortega volvió a compartir una foto en las redes. Esta vez no se trató de un retrato de ambos, sino la portada de un libro. “Arrancó el fin de semana”, dice el post en una foto donde a lo lejos se ve a Camilo.

Sus historias

◆ Camilo Vaca Narvaja es sociólogo y dirigente político, hijo de Fernando Vaca Narvaja, dirigente montonero en los 70.

◆ Julieta es actriz e hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

◆ Ambos son padres de relaciones anteriores. En el caso de Camilo, es padre de Helena, la hija que tuvo con Florencia Kirchner. En cuanto a Julieta, es madre de Benito, fruto de su matrimonio con el músico Iván Noble.

◆ Si bien no trascendió cómo se conocieron, ambos están juntos desde hace casi tres meses y, además de salir al teatro y al cine, comparten largas charlas sobre política y el presente social argentino.