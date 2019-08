Camilo Vaca Narvaja se volvió a ver con Cristina antes de que viaje a La Habana

por Agustín Gallardo

La familia es la familia, con o sin rupturas de relaciones. Envalentonados por los resultados del domingo pasado en las PASO, Camilo Vaca Narvaja y Cristina Fernández de Kirchner, volvieron a mostrarse públicamente juntos, algo que dejan para algunos encuentros de militancia en la provincia de Buenos Aires, desde donde a veces, no sale después foto pública alguna. De todas formas, el ex yerno de la candidata a vice suele estar en contacto con Cristina siempre y eso se debe al cuidado de Helena, la hija que Camilo tuvo con Florencia Kirchner, su ex pareja.

La foto es de un encuentro reciente que Camilo tuvo con Cristina en Café Las Palabras, el búnker de pensamiento que ideó el digiriente kichnerista Eduardo Valdés, donde suele encontrarse integrantes de ese espacio para debatir ideas y conversar de política. El reducto militante es solo para amigos y no está abierto para el público en general. “Camilo y Cristina conversaron de la crisis que vive el país. Cristina está preocuada con todo lo que está pasando. A su vez está contenta y expectante de lo que pase en octubre”, contó un testigo que presenció parte del encuentro, en el que también estuvo Luis Larregui, un viejo amigo de Néstor Kirchner, quien fue el encargado de cocinar para la reunión.

La charla derivó inevitablente en Florencia, quien está en Cuba llevando adelante un tratamiento por un problema de salud. Por eso en el último tiempo, Camilo estuvo mucho más cerca de su hija, cuidándola aquí en Buenos Aires, mientras su madre permanece fuera del país. El jueves próximo, luego de que la Justicia la autorizara a viajar, Cristina parte para Cuba donde se quedará una semana, hasta el 30 de agosto.

En una nota reciente con PERFIL Camilo confesó estar agradecido de tener a las dos abuelas para ayudarlo con la pequeña. Ahora, según contaron, la razón fundamental por la que viaja en esta semana CFK se debe a que el 23 de agosto es el cumpleaños número 4 de la pequeña y la idea es que Florencia pueda estar con su hija en esa fecha tan especial.

Esta vez Camilo no viaja. A comienzos de julio último, el sociólogo y CFK habían coincidido allí: en aquella oportunidad, Cristina viajó primero junto a Helena y luego hizo lo propio Vaca Narvaja para ir a buscar y traer de regreso a su hija. El encuentro de ese entonces se dio en torno a otro cumpleaños, el de Florencia.

La hija de Cristina se encuentra en La Habana desde el 7 de marzo pasado. Viajó a esa ciudad para hacer un curso de cine cuando, según se explicó, se le presentó allí una dolencia, una obstrucción linfática, además de un cuadro psicológico que incluye ataques de pánico.

Florencia Kirchner enfrenta acusaciones en su contra en las causas Hotesur y Los Sauces por ser integrantes de esa sociedad que heredó al morir su padre. Ambas investigaciones son en relación con supuestos retornos que pagaban empresarios que habían sido beneficiados con la obra pública. “Creo que todo el proceso judicial que la involucra a ella es injusto porque el objetivo es atacar a Cristina y hacerlo involucrando a su hija es parte de una campaña judicial”, expresó Camilo.