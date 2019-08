En silencio, CFK se va a Cuba y ya rearma la campaña

Rosario Ayerdi / Cecilia Devanna

Al igual que en las oficinas de la calle México donde funciona el búnker de Alberto Fernández, en el Instituto Patria también desfilaron en las últimas horas distintos dirigentes y candidatos que se reunieron con la candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner. A diferencia de su compañero de fórmula, la senadora no hace públicas las fotos y mantiene el silencio. Recién retomará la campaña a su regreso de Cuba y repetirá la misma estrategia que en la pelea para las PASO: recorrerá las provincias con la presentación del libro Sinceramente.

Salta, Neuquén, Catamarca, Misiones, Tierra del Fuego y Chubut son algunos de los territorios en los que la ex presidenta desembarcará de cara a las elecciones del 27 de octubre. Por ahora, no aparece Córdoba en la lista. En esta provincia, el Frente de Todos logró achicar la diferencia que Mauricio Macri consiguió en 2015 y se consiguió con las bajadas de Alberto Fernández. La idea es replicar la estrategia por lo que, por ahora, no está previsto que Cristina visite un territorio que durante años le fue hostil.

Las últimas palabras públicas de la candidata fueron la noche de la elección. Allí agradeció a “los que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos. Los números que obtuvimos de las mesas testigo y bocas de urna nos hacen ponernos optimistas, no solo porque ganamos una elección, nos pone contentos, alegres y optimistas que muchos argentinos comprenden que las cosas deben cambiar, porque así como estamos no estamos bien, no estamos tranquilos. Creo que en gran parte los argentinos y las argentinas hemos dejado de ser felices, son demasiado grandes las dificultades, son demasiado grandes las tensiones”, dijo la ex presidenta. Al grabar el mensaje aún no se conocía la diferencia de 15 puntos que finalmente obtuvo el Frente de Todos contra Juntos por el Cambio.

“¿Qué va a salir a decir Cristina? Si la gente la está pasando mal y ya dijeron el domingo que no es responsabilidad nuestra como repitieron en la Casa Rosada durante tres años y medio. Fue el votante el que dijo que esto es culpa de Mauricio Macri. Cristina ahora espera que este gobierno se vaya haciéndole el menor daño posible a la gente”, dicen en su entorno sobre el silencio de la candidata.

“Hicimos todo bien”, repetían esta semana en el entorno de la ex presidenta con el 47% de los votos obtenidos. Los dirigentes de La Cámpora que acompañan a la senadora saben que en los próximos meses deberán tener más precauciones que en las semanas previas a las PASO. “Hicimos todo bien y no cometimos errores. Sabemos más que ninguno que debemos seguir en esa línea”, admiten.

Quien también repetirá la misma campaña que hizo hasta ahora es Máximo Kirchner, quinto diputado en la lista por la provincia de Buenos Aires. El candidato continuará hablándole a la militancia una o dos veces por semana, cuando el 7 de septiembre empiece formalmente la pelea. El dirigente de La Cámpora mantiene un rol activo en el armado del Frente de Todos y es quien lleva el vínculo principal con los dirigentes bonaerenses que regresaron a sus filas, como Sergio Massa, quien se fotografió con la ex presidenta pocos días antes de las elecciones, pero aún no terminó de recuperar su confianza.

Cuarto viaje a la isla

La ex presidenta y actual candidata a vice, Cristina Kirchner, viajará este jueves a Cuba, tras ser autorizada por la Justicia Federal. La senadora atraviesa el debate de “Obra Pública” y pidió poder viajar para visitar a su hija Florencia, quien es tratada allí por distintas dolencias. Su estadía se extenderá hasta el 30 de agosto. En el medio, el lunes 26, habrá una audiencia, pero por la etapa del proceso en la que se encuentra –respuestas a los planteos de las defensas– Cristina no está obligada a estar.

La autorización judicial llevó las firmas de los jueces Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dos de los magistrados que la juzgan por el presunto direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez.

Entre los motivos argumentados para firmar la petición estuvo que la ex mandataria siempre estuvo a derecho y cumplió todos los pasos que se le exigieron respecto a tramites posviaje.

El caso comenzó a juzgarse en mayo y en el banquillo, además de Báez y Cristina, están Julio De Vido y Santiago Kirchner entre otras personas.

El último viaje que se le había autorizado a la ex presidenta fue entre el 2 y el 10 de julio. Esta será la cuarta vez que la ex presidenta solicita autorización para viajar a Cuba, acompañando el pedido con las copias de los pasajes de ida y vuelta.