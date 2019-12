Kodama planea su estrategia contra Roemmers

por Agustín Jamele

“Los manuscritos de Borges que tiene Roemmers son robados”, dijo el jueves último María Kodama, y desató la polémica. “Todo lo que está en esta colección, que inicié hace cincuenta años, está documentado, puede ser respaldado y es legal”, respondió el empresario. Así de sencillo y rápido fue como, a treinta y tres años de la muerte del escritor, se generó una disputa por su obra que puede terminar en la Justicia.

Todo comenzó cuando Alejandro Roemmers, escritor e integrante de la familia dueña de uno de los laboratorios más grandes del país, se reunió con el presidente electo, Alberto Fernández, para anunciar la creación de un museo sobre Jorge Luis Borges. “Es algo que intenté hacer con Mauricio Macri cuando estaba en la Ciudad, pero no me daban un lugar acorde donde se pudiera exhibir y no se pudo”, señaló. Su idea es donar seis mil libros que tiene en su poder y que componen parte de su colección. Esta consta de un total de 30 mil piezas e incluye manuscritos, fotos, documentos de todo tipo y más. De esta manera, quienes quieran estudiar y analizar la obra de Borges podrán hacerlo de manera gratuita y en un espacio donde se conserven correctamente esos objetos.

Sin embargo, a las pocas horas del anuncio María Kodama advirtió que ese material es robado y puso en duda la donación del empresario. Consultado por PERFIL, el abogado de la viuda de Borges, Fernando Soto, aseguró que junto a su clienta está evaluando la posibilidad de realizar una denuncia y tomar medidas legales. El letrado informó que se reunirá con ella la próxima semana para analizar la estrategia.

Mientras tanto, desde el entorno de Roemmers se mostraron tranquilos en cuanto a cómo fueron adquiridas las piezas relacionadas al escritor. “No sé a qué se referirá Kodama por ‘robado’, porque solo hizo una generalización pero no explicó por qué dijo lo que dijo. Deberá demostrar que sus dichos son ciertos”, dijo a PERFIL Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y quien ayudó personalmente a Roemmers a adquirir el material en cuestión.

Al ser consultado sobre los dichos de María Kodama, Vaccaro fue contundente: “No hizo nunca nada por Borges. Ella tiene muchas obras de él y planea donarlas o venderlas a Japón y Estados Unidos. En cambio, Roemmers quiere que eso se quede en Argentina. Un museo de Borges con todo ese material es invaluable, y aportaría mucho a todos aquellos que se quieran acercar a su obra”, afirmó. Las mismas palabras utilizó el empresario cuando dio su opinión en TN al ser consultado por la acusación de la viuda de Borges

Estafa y robo. De iniciarse una demanda contra Roemmers, el primer paso sería comprobar si el material es efectivamente original. Una vez demostrado esto, en principio la figura que podría caer sobre el empresario es la de hurto y robo. Posteriormente, y de comprobarse lo primero, también podrían acusarlo de estafa y defraudación en alguno de sus subtipos según el Código Penal. Por ese motivo, tanto Kodama como su abogado planean los pasos a seguir. Lo mismo hará Roemmers en caso que Kodama haga de todo esto un tema judicial.