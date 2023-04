La incóngita sobre la salida de Marvel de Victoria Alonso

De las sonrisas en la alfombra roja de los premios Oscar al anuncio de la salida del puesto máximo de Marvel casi no hubo un gran intervalo. Si bien Argentina,1985 se fue sin su premio de la Academia de Hollywood, la presencia de Victoria Alonso en varios momentos importantes de la gira promocional del filme argentino fue visible. Por eso, que haya quedado desafectada de un cargo de máxima relevancia alcanzado no sólo por una argentina, sino por una mujer, por una latina, y por una mujer casada con otra mujer y ambas madres de una hija. Esto último puede parecer fuera de época pero, lamentablemente, no es tan así. El ataque que nuevamente ejercen grupos de presión –y con poder– sobre quienes no esconden si elección sexual y ocupan espacios de poder como el de Victoria Alonso, pueden llevar a movidas defensivas de parte de las compañías que perciben que un posible cambio de época social, podría teñir de rojo sus balances financieros.

Discusión Por el momento, Victoria Alonso no hizo declaración alguna sobre el fin de su relación de diecisiete años con Marvel. Quien sí lo hizo, según informaron tanto The Hollywood Reporter y Variety –dos de las publicaciones especializadas de la industria cinematográfica norteamericana– fue Patty Glaser, abogada de Alonso. En un comunicado expresó: “Victoria, una latina gay que tuvo el coraje de criticar a Disney, fue silenciada. Luego fue despedida cuando se negó a hacer algo que creía que era censurable”.

Disney –propietaria de Marvel–respondió en otro comunicado que publicó la mencionada Variety, que que eran “desafortunados” los comentarios hechos ppor Glaser. Y señalaron que ésa era una “narrativa que deja de lado varios factores clave relacionados con su partida (...) Seguiremos deseándole lo mejor para el futuro y agradeciéndole sus numerosas contribuciones al estudio”

Motivos posibles. Algunos analistas de la política de Disney creen que la crítica que Glaser menciona y que habría hecho Alonso fue un pedido de la compañía de censurar las referencias al orgullo LGBTQ en la última película de Ant-Man para las cintas que se enviarían a Kuwait. Esto es, los ejecutivos de Marvel querían que se desenfocara una ventana de la tienda que presentaba decoraciones con el arco íris y la palabra “Orgullo”. Kuwait es de los paíes que tiene leyes anti-LGBTQ. A eso se suma que Alonso también se había

opuesto al proyecto de ley “No digas gay” que impulsa un sector con servador y de extrema derecha en Estados Unidos para limitar historias o escenas de diversidad en películas para toda la familia.