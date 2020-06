La reacción de ‘Los Bake off’ por los dichos de Lanata

"Los trolls K apoyan un programa que hace tortas para que no me vean a mí", dijo Lanata y desató la polémica. Bake Off Argentina, el reality pastelero de Telefe, le ganó en el rating los últimos dos domingos y el periodista realizó esa declaración como respuesta. La frase se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y generó decenas de comentarios cómicos e irónicos al respecto.

De una forma similar reaccionaron los participantes de Bake Off. Entre ellos hay varios grupos de WhatsApp, incluyendo uno en el que participan todos, y al enterarse por las propias redes sobre los dichos de Lanata comenzaron a comunicarse rápidamente. “Nos lo tomamos con humor y nos reímos un rato la verdad. Hubo sorpresa porque nadie se esperaba esto pero nos causó gracia”, contó uno de ellos a PERFIL.

Incluso algunos hasta se animaron a utilizar sus cuentas oficiales para responder. “Me bajaron de categoría. Pasé de troll-o a troll”, escribió Damian Pier. Por su parte Marcos Perrén realizó varios retweets que también tienen mucho humor. Uno de ellos indica: “El domingo hay un informe muy fuerte con la ruta del dinero del budín de pan, los bolsos con muffins, los cuadernos con la receta del Lemon Pie y el vínculo de Paula Chaves con Venezuela”. Y a ellos también se sumó Ángelo Pedrazzoli que fue eliminado recientemente. “Chupate una mandarina Lanata”, indicó el joven de 19 años.

Chupate una mandarina Lanata https://t.co/4bO9Hvi7fK — Angelo Bake Off Argentina (@AngeloPedra16) June 17, 2020

Ajjajaa me bajaron de categoría, pase de troll-o a troll https://t.co/aOGzQ0g8Fz — Damián Bake Off (@DamianPier) June 17, 2020

Más allá de los comentarios y las ironías, la inesperada lucha entre ambos programas muestra la competencia por el rating. El último domingo Bake Off terminó con un promedio de 13.3 puntos mientras que PPT tuvo 10. Y el domingo anterior el reality también le ganó al show periodístico por lo que suma dos emisiones consecutivas en la primera posición. En época de pandemia y cuarentena, los canales intentan atraer a la mayor cantidad de público posible y, en esa lucha, a veces ocurren situaciones como esta.