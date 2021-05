La salud de Reutemann abrió un conflicto entre las mujeres de la familia

Si algo faltaba en tiempos de pandemia, era un conflicto familiar en la discreta familia Reutemann. La cuestión tomó estado público con un tuit que escribió Cora, una de las hijas del ex deportista y Mimicha. “Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a . (…) “Siempre la traté con respeto a Verónica y nos llevábamos relativamente bien, pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar, pero esta vez es demasiado abusivo. Aún sin noticias”. Con mi “hermana”, Cora se refiere a Mariana, la otra hija. Esta última fue quien el 16 de mayo había posteado una imagen de su padre, leyendo el diario mientras estaba internado. Por ahora igualmente, Mariana se mantiene en silencio. Al menos mediáticamemte.

Carlos Reutemann estuvo internado en el Sanatorio Parque desde comienzo de mayo por algunas complicaciones de salud. Durante esa internación las hijas viajaron a Santa Fe par verlo y dada la situación sanitaria general, los momentos que podían hacerlo era cuando él dejaba la sala de terapia para hacerse los estudios. Hasta ese momento, por lo visto todo fue normal. Ahora con el alta médica y el permiso para continuar con su recuperación en su domicilio, Cora declara esa situación de bloqueo por parte de Verónica Ghio, la mujer de Reutemann. Ayer por la tarde, en el programa de Mariana Fabbiani, Mercedes Ninci ofició de vocera de Ghio. Según dijo dicha periodista “a Verónica no le gustó que sus hijas se metieran y estuvieran todo el día consultándoles a los médicos, hablándoles a los médicos, que para eso estaba ella, para juntar la información que daban los médicos. (…)Además ella (Cora) daba mensajes diciendo que el papá estaba mejor y ella (Verónica) estaba desesperada porque veía que realmente estaba muy mal. Entonces toda esta situación hizo que se cansara y les bloqueara los teléfonos (a Cora y a Mariana)”.