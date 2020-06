Lanata versus Tinelli y una historia de "celos no correspondidos" por Twitter y por TV

Un nuevo capítulo se suma a la saga 2020 de Jorge Lanata versus Marcelo Tinelli. Esta es una “serie televisiva” que no va por temporadas, sino por capítulos sorpresa. El último, un audio de 2013 entre Julio Grondona - ex capo de la AFA-, y el conductor de Showmatch generó un nuevo chispazo mediático. La grabación, se supone, pertenece a una investigación del ex juez Norberto Oyarbide, y en el fragmento que puso Lanata en la radio, Tinelli le pide Grondona un cambio de árbitro y de horario de un partido.

Tinelli pasó por alto cualquier contestación a Lanata y por Twitter dijo: “Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca (N. de la R: Daniel Angelici), que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo??? (…) Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante.”

El audio entre Lanata y Julio Grondona es de 2013 y sería de una investigación que llevaba el ex juez Norberto Oyarbide

Y además el conductor de Showmatch retuiteó el armado que la cuenta @FrenesíAzulGrana hizo combinando los tuits de Leandro Aguilera, un periodista de Radio Mitre, quien en 2017 criticaba que se filtraran unos audios similares de Daniel Angelici, y ahora destaca “lo imperdible” de este audio. Tinelli no va a entrar por ahora en el juego de Lanata. Al menos de manera directa: si “el grupo” le expresa a través de Lanata y de Clarín su malestar por acercamiento al gobierno, no son los periodistas con quien él siente que tiene que hablar.

Por eso igual estrategia aplicó Tinelli ante situaciones mediáticas donde Lanata le apunto de lleno. En lo que va del año, el toreo mediático tuvo como temas los wichis y hasta Bake Off. En febrero último, Tinelli dijo que con su fundación Ideas del Sur construirían pozos de agua para la comunidad wichí de Salta. A esa información Lanata ponderó por radio el trabajo discreto que hace esa fundación y también mencionó que ya en 2013, él había reunido más de un millón de pesos para esa comunidad junto con Fundación Conin.

Pero también se expresó retóricamente: “Me pregunto, curioso, qué hiciste vos en el 2013 porque a lo mejor también estabas ayudando a los wichís. Me enteré que te tomaste un año sabático porque no estabas en televisión. Me pregunté si habías viajado a Salta, pero no, estabas en Estados Unidos, Europa, Punta del Este y en tu casa de Le Parc, pero no te vieron en Salta. Nos ocupamos del tema hace muchos años e hicimos algo concreto. Ojalá que ahora vos puedas hacer algo concreto. No creo que antes haya sido mi turno y ahora el tuyo, digo que no tengo problema en hacer algo y cuando pinte, lo volveré a hacer”, dijo Lanata.

Ya en febrero, Lanata cruzó a Tinelli cuando el conductor anunció que haría pozos de agua para la comunidad wichí de Salta

En junio, en el programa lanzamiento de PPT 2020, Lanata volvió a la carga contra Tinelli.Por todo el tema del viaje a Esquel y sumándose a una columna de Alejandro Borensztein en Clarín donde calificó a Tinelli de “pelotudo”. El periodista dijo : “Le pusimos ‘boludo’ y no ‘pelotudo’ como vos (Borensztein) elegiste, porque pelotudo nos parece muy agresivo y boludo nos parece más coloquial”. Y luego PPT tuvo su “momento TVR” y Lanata hizo un repaso tuitero de las veces que Tinelli fue crítico de Cristina Kirchner y generoso con comentarios sobre Macri y Juliana Awada. Había un motivo: días antes Tinelli había posteado lo siguiente: “Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #Sisepuede”.

Ese mismo domingo, la respuesta de Tinelli fue elíptica y se llamó “Bake Off”. El conductor se hizo eco en Twitter de una torta que ese domingo fue trending topic porque llevaba fernet como condimento. A los dos días, en un reportaje en Por si las Moscas (AM 1110), Lanata se refirió con ironía a esos tuits y dijo : "Está bien... es como tonto. Marcelo puteame, poné 'Lanata es un hijo de puta' y listo. Pero hablar de las tortas, por favor.” A buen entendedor.

La estrategia de Tinelli es la misma: contesta en redes. Quizá eso llevó a Lanata a decir hace unas semanas: "Marcelo puteame y listo. Pero hablar de las tortas (de Bake off), por favor".

Si el rating es lo que busca Lanata, criticar a Tinelli y señalar que Bake off tiene trolls K, pueden ayudar más a generar repercusión en redes que puntos de audiencia. Igual a Lanata no le va mal los domingos: dos puntos lo separan de Bake off, y en la previa que se genera con Marley compite cabeza con cabeza. El tema es qué ofrece y esa esa la cuestión “radio pasillo” en El Trece. Los temas de PPT no tienen el rebote mediático de años atrás.

EI - DS