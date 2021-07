Lionel Messi lanzó una colección exclusiva de ropa inspirada en la Copa América

Luego de ganar la Copa América con la Selección Argentina, Lionel Messi viajó a Miami con toda su familia para disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, el futbolista también aprovechó la consagración para lanzar, junto a su marca de indumentaria, una colección de prendas de edición limitada inspiradas en la obtención del título.

Poco después de ganar el campeonato contra Brasil, en la página web de The Messi Store apareció la línea de ropa “Copa América Champions”. La misma se compone de una remera y un buzo (ambas prendas con varias opciones de colores) con un estampado donde se puede ver a Leo pateando una pelota y detrás suyo el trofeo que obtuvo con la Selección.

Todos somos los hijos de Messi

Por un lado, las camisetas cuestan U$S 40 mientras que los buzos U$S 75. Además, se puede incluir un poster cuyo valor es de U$S 25. “¡Hicieron historia! Felicitaciones a Leo y a la Argentina. La edición ‘Copa América Champions” de edición limitada ya está disponible”, se anuncia junto a las fotos de las prendas.

Además, en las últimas horas se anunció la incorporación de unas tarjetas coleccionables que reflejan momentos de Lionel Messi en la Copa América. Las mismas también son limitadas y se obtienen de forma gratuita ingresando a la página web. “Son en honor a la victoria de Leo en Brasil. No se las pierdan”, señalan desde la marca y aclaran que solo se paga el envío.

The Messi Store

La marca de indumentaria de Lionel Messi nació en septiembre del 2019. El primer local se estableció en un paseo comercial de Barcelona y el objetivo del futbolista fue ampliar los negocios relacionados a su nombre.

En lo que respecta a la marca The Messi Store, la hermana menor del futbolista, María Sol, es una de las encargadas principales. Ella tiene el puesto de Brand Manager y tuvo un rol central en la creación de la empresa.

Además, la familia Messi se asoció con Ginny Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger, quien aporta su conocimiento como Directora Creativa. “Queremos que cada prenda encarne la esencia de quién es Leo dentro y fuera del campo. Como resultado, toda nuestra colección ha sido hecha con extrema precisión, atención al detalle, pasión y calidad incomparable ”, aseguran.

Cada vez que puede, el propio Lionel Messi modela para las campañas y todo ese material es compartido en las cuentas oficiales de la marca. Actualmente cuentan con todo tipo de prendas y accesorios, desde remeras buzos y camperas hasta gorras y toallones.