Los protagonistas de "Borgen" y de "Dr.House", unidos en un nuevo thriller político

Podría permitirse la ironía de “dos potencias” se juntan. Y es que tanto el británico Hugh Laurie como la danesa Sidse Babett Knudsen que protagonizaron “Dr.House” y de “Borgen”, ahora, juntos están al frente de ”Roadskill”. Este es un thriller de cuatro capítulos donde la política también es protagonista central.

El guionista que unió a “Dr.House” y a la “primera ministra Birgitte Nyborg” es David Hare, de amplia trayectoria en televisión y con dos nominaciones al Oscar por el guión de “Las horas” y “El lector”. Para la protagonista de “Borgen”, la presencia de Hare en el proyecto fue clave para que aceptara. “Hare es uno de los dioses del teatro”, dijo la actriz danesa a The Guardian. “Cuando estudiaba teatro, viajaba de Copenhage a Londres para ver sus obras en el Royal Court.”

Hugh Laurie y la protagonista de "Borgen" en una de las escenas de la serie que los unió, "Roadskill".

Un interés similar le generaba a Sidse Babett Knudsen trabajar con Hugh Laurie. "Uno de mis programas favoritos de todos los tiempos es (la sitcom) 'Veep', y la obsesión de Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) con el personaje de Hugh Laurie es una de las cosas más divertidas que he visto. (…)¡Pensé que si podía conseguir una foto en la cama con él y enviársela, sería muy divertido!”, ironizó la protagonista de Borgen.

En “Roadskill”, según detallaron en la previa de su reciente estreno, “se explora la relación entre la moral personal y el poder político en pleno auge de los populismos.” Hugh Laurie es un funcionario de alto rango de un gobierno conservador del Reino Unido cuya conducta potencia la caída en picada de su imagen. Pero esta vez, Sidse Babett Knudsen no será esa mujer estratega en un universo de hombres políticos.

Sidse Babett Knudsen y su asistente en una escena de "Borgen 3".

“Mi personaje, Madelaine, es bastante patética”, explicó a The Guardian la actriz danesa. “Es una mujer triste que no entiende en lo que se está metiendo.” Igualmente, adelantó que en 2021 volverá a ponerse en la piel del personaje que la hizo famosa en el mundo. “Fue muy difícil volver…Me reuní con Adam (Price, el creador de Borgen) y acordamos que la serie tuvo un muy buen recorrido, pero no daba para volver a menos que surja una buena idea." Y apareció la idea y la nueva “Borgen” exhibirá en 2021el cambio que se dio a nivel mundial en la política.

Cabe recordar que la tercera temporada de "Borgen" se emitió en 2013 pero este 2020 se convirtió en la serie política del año porque Netflix reflotó las tres temporadas completas. En perspectiva, para Side Babett Knudsen, Borgen fue “profética”: el protagónico lo tuvo una primera primera ministra danesa justo un año antes (2011) de que Dinamarca eligiera eligiera por primera vez en su historia a una mujer para ese cargo, Helle Thorning-Schmidt. En 2020, ya no es una rareza que mujeres sean primeras ministras y de hecho fueron muchas de ellas quienes se destacaron por el manejo de la pandemia en sus respectivos países.