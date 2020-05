Maluma y Jennifer Lopez se filmaron por zoom para terminar un filme

A distancia: Maluma desde Colombia y Jennifer Lopez desde Estados Unidos. De esta manera, el sexy cantante y la explosiva actriz se filmaron para que el coronavirus no les impidiera terminar el rodaje de Marry me (Cásate conmigo). La nueva incursión en el cine de JLo es esta comedia romántica que coprotagoniza con Maluma. En la historia que, como todas las películas, no tiene fecha de estreno, ambos hacen de cantantes famosos.

Así, en Marry me, Jennifer Lopez interpreta a una diva pop y Maluma a un rockstar, y es él quien la deja plantada en el altar que para la excéntrica boda montaron en el Madison Square Garden. Ante la situación de despecho, JLo mira a la multitud de invitados, elige a uno –el actor Owen Wilson– y se casa con él. Como todas las producciones de Hollwood, el rodaje se suspendió. Pero JLo contó cómo hicieron con Maluma para filmar escenas juntos a pesar de la cuarentena.

“No estábamos seguros de cómo iba a funcionar la filmación”, dijo Jennifer Lopez a la revista norteamericana Variety. “Maluma está en Colombia y yo en Miami. Pero bueno, vinieron a mi casa, instalaron una cámara y las luces, y por la cuestión del distanciamiento social, una vez que lo hicieron se fueron. Luego nos conectamos vía Zoom y ahí empezamos a hacer las escenas con Maluma. Fue raro porque por momentos todos decíamos: ‘¡Silencio!’ porque se filtran ruidos. Fue divertido. Y a medida que avanzábamos con la filmación, descubrimos cómo hacer las escenas para que funcionaran. Sé que no es la forma ideal de hacer cine, pero filmamos así y todo eso quedará en la película”.

Para Maluma y Jennifer Lopez, no hubo coronavirus ni cuarentena que les impidiera terminar Marry me. A tal punto que ya está en posproducción. Si el esquema de estreno previsto se mantiene, la película que ambos filmaron debería estrenarse en septiembre próximo. Pero con escasos cines aún habilitados en Estados Unidos y con el retraso que tiene la guía de estrenos en Hollywood, ni Maluma ni Jennifer Lopez arriesgan la fecha en que ambos caminarán la alfombra de la premier.