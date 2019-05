Máxima cumplió 48 años con agenda pública y solo hubo un festejo privado

por Agustín Jamele

El cumpleaños 48 de Máxima no tuvo grandes festejos oficiales. A diferencia de su esposo, quien hace dos semanas fue el centro de atención en una gran celebración al llegar a los 52 años, la reina mantuvo un perfil bajo. Según el cronograma oficial de la corona holandesa, pasó el día entre trabajo y familia. Además, en los últimos meses empezó el proceso para que su hija Amalia, heredera al trono, comience a tomar un rol público dentro de la agenda oficial y en la actualidad es una de sus principales preocupaciones.

Durante la última semana Máxima estuvo de viaje por España y Etiopía. En el país europeo fue con su esposo e hijas mientras que a Etiopía viajó sola en el marco de fortalecer la relación comercial de la corona con ese país. Esto no le permitió preparar con mucho detalle su cumpleaños. “Primero quiero llegar a mi casa y luego pensaré en el festejo”, aseguró a la prensa que viajó con ella. De todas formas, una vez en Holanda tampoco tuvo tiempo libre ya que asistió a encuentros y actividades marcadas por su agenda.

Por otro lado, ayer pasó la mayor parte del tiempo en La Haya junto a su marido Guillermo en una jornada dedicada a rememorar los “cien años del sufragio universal”. Si bien las personas que manejan la comunicación de la corona no informaron sobre lo sucedido en el lugar, en las redes sociales difundieron fotos donde se los ve almorzando junto a un grupo numeroso de personas. En cuanto a los encuentros familiares tampoco se realizaron comentarios.

La familia estuvo en su casa, donde se llevó a cabo la cena de cumpleaños pero una vez más prefirieron optar por no mostrar imágenes. Ya mucho se había publicado del viaje familiar a Sevilla.

De esa manera, pasó la celebración rodeada de sus afectos y preparándose para continuar con las visitas oficiales ya que junto al rey fueron invitados por el presidente de Irlanda para viajar a Dublin y hablar sobre los programas económicos que tienen ambos países.

Preparativos. Más allá del trabajo y las visitas oficiales hay un tema que ocupa la mayor parte de la agenda de Máxima. Su hija Amalia comenzó el proceso de aprendizaje que requiere la vida pública como futura heredera al trono. Si bien apenas tiene 15 años, es la primera en la línea sucesoria, es decir, ocupará el lugar de su padre en el futuro. Por este motivo hace algunos meses empezó a tener un rol más protagónico en las actividades y fotos familiares.

Hasta el momento siempre va acompañada de su madre y no da entrevistas a los medios aunque eso cambió durante el cumpleaños de su padre. Si bien él había decidido que no hablara con la prensa hasta cumplir los 18 años, le permitió responder una pregunta a modo de práctica. En el video que se difundió se puede ver a los reyes hablando con la prensa mientras la adolescente se acerca y se para junto a Máxima tomándola de la mano.

Como se había pactado con anterioridad, solo le hicieron una pregunta relacionada con su vida aunque la charla se extendió algunos segundos más porque la joven contó algunos detalles personales. Una vez que terminó, permaneció con sus padres mientras ellos continuaban la entrevista. Probablemente no sea una escena que se vuelva a repetir este año pero fue tomado como un buen entrenamiento para ella.

Más allá de sus clases habituales, y aquellas donde aprende sobre cómo es la vida de un monarca, Amalia presenta un particular interés por la escritura. A fin de año se presentará una obra de teatro de su autoría donde cuenta una historia navideña con elfos y hadas como protagonistas.

Por otro lado, sus hermanas Ariadna y Alexia todavía no deben afrontar el mismo camino aunque aparecen en las actividades oficiales familiares. Por ese motivo, Máxima está al tanto de todas sus actividades con el objetivo de que su inserción a la vida pública sea progresiva siendo el principal interés que puedan tener una adolescencia lo más “normal” posible.

“Me cuesta creer que esta será mi vida”

La primera entrevista de Amalia dejó una frase en particular que llamó la atención del público. “A veces me cuesta creer que esta vaya a ser mi vida, me parece irreal”, reveló la adolescente cuando le preguntaron sobre su día a día como miembro de la familia real. Rápidamente agregó que al mismo tiempo le resultaba emocionante y que estaba orgullosa de vivir en Holanda.

Antes de finalizar habló sobre sus reciente apariciones públicas. “Prefiero mantener el perfil bajo y no llamar mucho la atención”, cerró con una voz que recuerda a la de Máxima.

Luego el micrófono volvió a su padre, quien aseguró que Amalia todavía necesita tiempo para conocerse a sí misma. “Una vez que logre hacerlo, lo cual le llevará un tiempo, estaría lista para gobernar”, aseguró Guillermo. Y si bien falta para que llegue ese momento, la adolescente ya comenzó el camino que la llevará a convertirse a futuro en reina de los Países Bajos.