Máxima y su familia fueron víctimas de un sorpresivo "robo a distancia"

Desde que se comenzó la pandemia por coronavirus a nivel global, Máxima y su familia no salieron de Holanda. Y fue allí donde se enteraron que hubo un robo en una las casas de vacaciones que posee la corona. Fue en Tavernelle -zona de la región de Toscana-, donde ladrones ingresaron a la villa Rocco dei Dragoni, en un hecho que se habría producido hace ya una semana, pero que recién trascendió a los medios de todo el mundo este sábado 11 de julio.

Vista de Rocco dei Dragoni, propiedad que ingresó a la corona holandesa en 1975.

Si bien se informó que los delincuentes no habrían podido llevarse nada de valor de la propiedad real, sí se confirmó que huyeron en la familia real que luego descartaron en un lugar no muy lejano y que la policía italiana recuperó en el marco de la investigación en marcha. Esa es la única información oficial que dieron los investigadores del caso, en tanto se aclaró que en la propiedad no había ningún integrante de la familia real holandesa. Dada la coyntura sanitaria que ha mantenido en vilo a Europa, ninguno de los miembros de la realeza holandesa viajará a esa zona toscana este verano.

En esa casa, según dice la historia oficial, Máxima tuvo una extensa conversación -o interrogatorio- a solas con su suegra, que finalmente definió su destino como reina.



La villa Rocco dei Dragoni ingresó al patrimonio de la corona holandesa cuando Beatrix, la madre del rey, la compró en 1975 al conde De Vicini, dueño en esa zona de unas 600 hectáreas donde tenía olivares y producía un vino que define a esa región de Italia, el chianti. Ubicada entre Siena y Florencia, cuenta la historia oficial que en esa villa toscana se produjo el “flechazo” decisivo para que el ingreso de Máxima a la familia real: la aprobación definitiva de su suegra -por entonces reina de Holanda- después de una charla que -dicen-se extendió por cuatro horas. Esa propiedad ahora pasó a manos del rey Guillermo, de su hermano el príncipe Constantino, y a Luana y Zaria, hijas del príncipe Friso, el hijo de Beatrix que murió en un accidente de esquí en 2012.

Máxima y su familia, en unas vacaciones en la villa toscana donde se produjo el robo.

Igualmente esta no es la única residencia de verano de la que disponen Máxima y su marido Guillermo. En Grecia compraron una casa de vacaciones en 2012 -plena crisis económica de ese país- por la que pagaron unos 4,5 millones de euros. Esa propiedad generó algunas controversias con los locales cuando dos años después construyeron un puerto privado supuestamente ilegal porque al darles acceso directo al mar a ellos privaba a los lugareños del mismo privilegio.