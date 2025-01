De qué se trata "With Love, Meghan", el nuevo proyecto y "desesperado" de Meghan Markle junto a Netflix

Desde hace casi un año, Meghan Markle estuvo dejando pistas sobre su posible regreso al contenido de estilo de vida, similar al que solía publicar en su blog de gastronomía y viajes, The Tig, actualmente cerrado. Ayer, la duquesa de Sussex confirmó su regreso con el anuncio de "With Love, Meghan", su primer programa en solitario que se estrenará el próximo 15 de enero en Netflix.

Un anuncio esperado y lleno de entusiasmo

“¡Tenía muchas ganas de compartir esto con vosotros! Espero que os encante tanto como a mí hacerlo. ¡Os deseo a todos un fantástico año nuevo!", expresó Meghan en su nuevo perfil de Instagram, lanzado el 1 de enero para promocionar el programa.

El año pasado, Netflix adelantó que Meghan estaba trabajando en este proyecto con Leah Hariton, la showrunner detrás del exitoso programa de cocina Selena + Chef de Selena Gomez. En el tráiler, la duquesa aparece con un delantal en una cocina luminosa, paseando por un jardín, visitando una floristería y hasta enfundada en un traje de apicultor. Todo al ritmo de la icónica canción de 1965 "Do You Believe in Magic" de The Lovin’ Spoonful.

La filosofía de "With Love, Meghan"

“Siempre he creído en tomar algo corriente y elevarlo, sorprender a la gente con detalles que les hacen saber que estaba pensando en ellos. Voy a compartir algunos pequeños truquitos y consejos", explica Meghan en el tráiler. “Lo que buscamos no es la perfección, sino la alegría”, añade, reflejando la filosofía detrás de este nuevo show.

El programa contará con un breve cameo de su esposo, el príncipe Harry, y sus dos perros, además de la participación de figuras como su compañera de "Suits" Abigail Spencer, el maquillador Daniel Martin, la actriz Mindy Kaling, la agente literaria Jennifer Rudolph Walsh, y el chef Roy Choi. También estará la reconocida chef Alice Waters, quien será una de las invitadas especiales del programa, filmado principalmente en Montecito, California, donde Meghan y Harry residen con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Una estrategia que conecta con su marca personal

Este lanzamiento llega tras el primer indicio de su regreso a los medios, en marzo de 2024, cuando Meghan creó una página web para su marca American Riviera Orchard, especializada en productos como mermelada de fresas. Aunque su lanzamiento oficial ha enfrentado retrasos por disputas de copyright, parece que Meghan buscó alinearlo estratégicamente con su programa en Netflix.

