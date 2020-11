Mel Muñiz: "Siento que Argentina tiene una gran camada de músicos fusionados"

Para Mel Muñiz la cuarentena por la pandemia del coronavirus tuvo consecuencias positivas y negativas. “Es un bajón no poder tocar en vivo y tener que vivir con mucho cuidado para cuidar a tus compañeros y amigos. Pero también siento que se me alinearon muchas cosas que me sirvieron para temas personales y musicales”, cuenta la artista sobre estos últimos meses.

En ese contexto, la cantante y compositora repasa con PERFIL lo que fue un 2020 complejo pero muy activo. Primer disco como solista, versiones acústicas de los temas en compañía de artistas latinoamericanos y la selección por parte de Spotify para encabezar la sección RADAR de octubre son solo algunos de los hechos que Mel Muñiz destaca de los últimos meses.

-¿Cómo viviste este 2020?

-Obvio que tuve que parar de hacer cosas y afectó en lo laboral pero nunca dejé de hacer actividades relacionadas a mi trabajo. Cuando paré, me metí en mi trabajo interno y por suerte pude hacer eso. Asumo que a cada persona le pegó distinto. Yo soy como muy workaholic así que al principio fue como: “tengo que componer, componer, componer”. Después dije: “para, tenés un montón de canciones y no las podés compartir o tocar con nadie”. Ahí decidí relajarme y hacer cursos que me gustan. Empecé a conectarme con cuestiones que antes no me conectaba y que me afectan tanto a mi como persona como a mis canciones. Entré en un proceso de autolimpieza emocional y personal y la verdad que es una cagada no poder tocar en vivo pero me siento muy afortunada.

-Justo llegaste a terminar el disco antes de la cuarentena. ¿Cómo fue ese proceso?

-Tuve la suerte de grabar Aguerrida, mi primer disco como solista, en enero. En febrero fue mezclado y el final de la masterización sí fue en remoto porque había comenzado la cuarentena. Pero al material ya lo teníamos terminado cuando empezó la pandemia. Eso fue, de alguna manera, un golpe de suerte loco.

-Pero quizás faltó la parte de compartirlo en vivo. ¿Eso fue difícil para vos?

-Hay una historia detrás del lanzamiento de mi material. Porque yo tenía todo el disco listo pero nadie se juntaba con nadie en ese momento. Entonces nos preguntamos qué hacer. Y bueno, me mandaron un trípode y me dijeron: “sacate unas fotos de esta manera y aquella”. La verdad que fue difícil preparar la cámara, poner play, salir corriendo, posar, etc. Pero bueno, todo el equipo de Arco me ayudó con la salida del material y la gráfica. Cambiamos toda la dinámica y estética que ya tenía preparada. Tenía prueba de peinado, maquillaje y vestuario para los dos primeros singles y fue como: “hay que cambiar”. Trabajamos una postproducción con las fotos que teníamos y por suerte no se frenó. Se bajó la intensidad pero no la productividad de lo que se podía hacer. Seguramente el año hubiese sido muy distinto para mi sin la pandemia pero no tengo de qué quejarme. Solo de tocar en vivo y ver gente. Eso es lo que más me entristece.

Recientemente, Mel Muñiz fue elegida por Spotify como su artista RADAR del mes de octubre. La plataforma busca impulsar a los artistas emergentes en todas las etapas de su desarrollo para movilizarlos a profundizar su conexión con audiencias nuevas y existentes. Si bien se implementa en varias regiones del planeta, en lo que respecta a Sudamérica se eligieron músicos como Trueno, María Becerra, Agus Padela y, el mes pasado, a Mel Muñiz.

-¿Qué evaluación haces de la experiencia con Spotify?

-Spotify me ayudó mucho. Ser artista RADAR es un súper honor. Siempre digo que mi música es medio “Lado B”. No es que hago trap, entonces para mi es muy zarpado que me den bola. No lo hago con ese fin, por eso hago lo que quiero, pero que a la gente le guste y le llegue para mi es un súper honor.

-En esta época estas plataformas son muy importantes para los artistas tanto para dar a conocer material como para conocer a otros músicos. ¿Lo ves así?

-Yo Spotify no es que lo empecé a usar en la cuarentena. O a las redes en general. Me parece un lugar genial de conexión entre artistas y material. Para mi todo es inspiración. Por ejemplo, ahora estoy grabando unas versiones acústicas del disco con featurings con gente de Chile y de México y todo es remoto. Ante tal vez uno viajaba y ahora la tecnología nos acerca y nos da estas posibilidades.

-¿Cómo te llevas con las plataformas, las redes y la tecnología?

-Siempre lo llevé de una manera muy orgánica. No es que hice un curso de algo y lo que no sé hacer alguien me da una mano. Siempre entendí por donde iba la movida. No es que me puse a editar un disco físico cuando estaban todos escuchando en Spotify. Si había que subir algo a una plataforma le preguntaba a una amiga para que me ayudara. La gente de Arco me ayuda ahora con eso y también los chicos de Indie Folks.

-¿Los shows en streaming lograron reemplazar aunque sea un poco a los presenciales?

-Yo ahora estoy con shows por streaming. Hice algunos pero hablarle a una cámara en un lugar re grande que debería estar lleno de gente es un poco frío. Pero eso es lo único porque después tocar es lo mismo. Yo toco con mis colegas y la pasó bomba. Lo único es que no está el público que sí estará en su casa viendo. No es lo mismo, obvio, y tampoco para mi como espectadora. Pero se puede seguir generando.

Si bien este año Mel Muñiz tuvo como prioridad a su disco solista, nunca dejó de participar en los otros proyectos que forma parte. El trío Bourbon Sweethearts, La Familia de Ukeleles y Mel Muñíz y Rodrigo Núñez continúan generando material a pesar de la cuarentena. “Por suerte no se frenó. Con algunas hago más cosas que con otras pero siempre se siguió”, cuenta la artista a PERFIL.

-¿Te consultan mucho por qué formas parte de tantos proyectos?

-Quizás algunos se pregunten “por qué está piba está en tantas bandas”, “cuál es el chiste” o “qué es por la plata”. Claramente no. Las bandas y los lugares musicales satisfacen distintas personalidades musicales que me habitan. Me gusta que sea así.

-¿Cómo haces para equilibrar tu tiempo entre todos?

-Lo dejo que sea. Tengo una prioridad en mi proyecto solista porque es la primera vez que lo hago y el equipo es otro. El equipo trabaja conmigo y me ayuda con un montón de temas pero igual sigue siendo autogestivo porque yo no tengo un sello detrás. Igual me gusta estar del lado de adentro a veces aunque reniego por supuesto. Me gusta mucho más preocuparme solo por grabar, tocar y componer y que el resto de las cosas las hagan otros. Pero estoy re acostumbrada a la autogestión. Soy una señora, tengo 35 años y me dedico a esto desde los 20. Así que dejo que fluya.

-¿Fue difícil mantener los proyectos con cada banda en medio de la pandemia?

-Con el trío Bourbon Sweethearts es un formato más sencillo. Este sábado y el que viene hacemos unos streamings porque se dio y no nos lleva tanto trabajo hacerlos. Tal vez La Familia de Ukeleles, que es más numerosa, la pusimos en stand by. También tengo una escuela de ukelele y canto con dos colegas de esa banda y damos clases online. Son un montón de quiscos que mientras se puede se sostienen y cuando no se dejan a un lado en modo ahorro de energía. No me preocupo en el futuro porque es regalar energía al universo. Nadie sabe que va a pasar ni cuándo vamos a volver a tocar así que hay que concentrarse en lo que se puede hacer.

Luego de muchos años formando parte de bandas y grupos musicales, Mel Muñiz decidió realizar su primer proyecto como solista. Así fue como surgió el álbum Aguerrida, que se puede escuchar en Spotify. Allí, la cantante cuenta con más de 160 mil oyentes mensuales y canciones suyas como Ni una gota de amor y Harta superan el medio millón de reproducciones.

-¿Cómo surge Aguerrida?

Me pasó que el año pasado, un gran amigo que se llama Facundo Plaga me hizo unos videos de temas que yo llamo “huérfanos”. Son canciones que compuse pero que no había metido en ninguna de las bandas y se dio que filmamos esos videos y me pregunté por qué no había grabado esos temas. En mi cabeza para mi grabar es tener una banda, de forma cooperativa y hacerlo de forma colectiva. Y de golpe dije: “bueno, los grabo de la forma que quiero”. Obviamente los tuve que pagar y no pude hacer un montón de temas pero los que pude los hice. Me ayudaron amigos, obvio con mucho amor pero también con respeto así que les pague a todos. Yo simplemente querían que habiten, que existan y estén en Spotify pero se me dio la posibilidad de que Sony me edite y me diera una mano y así empieza a surgir el disco.

-¿Cómo lo definirías?

Juan Pablo de Mendoza es el productor musical del disco. Cuando decidí hacer esto pensé que siempre en las bandas yo cantaba bastante en inglés. Era lo que me hacía “sentir en casa” y decidí tirarme todo al español. Y como a mi me gusta la música de género terminé fusionando varios pero todo en español. La verdad es que son géneros inventados. Tal vez parece que están dentro de algo pero en realidad no. Hay un bolero hawainao y eso no existe pero es así. Es una mezcla de conceptos y eso no estaba en lo que yo hice antes. Además, todas las canciones están compuestas por mi. Cuando uno trabaja en equipo pasa que hay canciones que son de uno, del otro o mezclas. Lo cual está buenísimo porque cantar el tema de otra persona y que uno pueda poner su condimento personal es hermoso. En este caso la apuesta fue para este lado y me metí mucho a estudiar, consumir nuevos géneros para mi, a escuchar más música latina. De golpe iba a ser un disco de boleros pero hay de todo metido ahí. Todas y ninguna al mismo tiempo. Son fusiones. No es que yo haga algo puntual sino que es una licuadora loca de géneros latinos. Y es muy divertido para mi.

-Creo que hay un sentimiento generalizado sobre una nueva camada de músicos en Argentina que, cada uno aportando desde su estilo, empiezan a armar algo entre todos. ¿Lo sentís así?

-Sí, claro que sí. Creo que sucede y también en la diversidad y la fusión de lo que se hace. Lo cual es hermoso. Ponele, formar para de RADAR con lo que yo hago, que es fusionar géneros de época y después tener artistas de otros géneros como el pop o trap y que todos podamos convivir en playlists es algo que me alegra. De golpe te conectas con otras personas que están cerca tuyo pero al mismo tiempo no y podés hacer cosas juntos. Uno de los featurings que hice fue con Rulo, el bajista de Mon Laferte. Su material solista es hermoso y yo no lo conozco en persona. Hablé un millón de veces con él, intercambié grabaciones pero nunca nos vimos. Y él hace mucho folclore chileno pero llevado a un nivel actual. Me gusta que pase esto. Yo siento que se empieza a hacer como masa, cada uno con la música que le gusta hacer. Siento que hay una gran camada fusionada de músicos y de amor y de compañerismo. Este viernes sale el nuevo video de Tomi Lago que tuve el placer de featurinarlo en su tema y pasó lo mismo. El tema es un tango pero medio bolero y el final es re latin. Y mientras lo hacíamos yo pensaba: “que bueno que se puede hacer esto”.

-¿Crees que eso se da de manera inconsciente o se habla entre los artistas?

No sé si quiero decir que es inconsciente. Creo que es un compañerismo consciente como el feminismo. ¿Para qué tirarle tierra al de al lado?. ¿Para que te escuchen más a vos?. Eso es viejo, es vintage y el que está en esa se perdió y no entiende nada. En equipo trabajamos mejor. Siento que es una red colaborativa y nos expandimos todes al más allá con amor. Y si me invitan a cosas que no me gustan, no me voy a subir. No me subo a cosas que me gustan aunque tengan millones de seguidores y sí a cosas que quizás no tengan exposición. Y después me termino llevando bocha de sorpresas con eso. Tomando esas decisiones.

-En esa nueva camada, ¿observas un compañerismo entre las mujeres en el sentido de que lograron un espacio que ya no van a ceder?

Es algo que me emociona. Otro de los featurings que hice con Sof Tot de Femina y Acus. Ellas se cantan todo y se pueden meter en cualquier lado pero es un tema que va por un género y ellas están arriba rapeando. Y compusieron letras que tiene que ver con el feminismo, luchar juntas y fusionar la música. Yo me junté con ellas para grabar, no les había visto la cara y sentía que eran mis amigas de toda la vida. Es una lucha que estamos haciendo todas juntas y siempre más es mejor.

-¿Tenés algún proyecto más para cerrar el año?

El 14 de diciembre hay un eclipse muy importante y voy a lanzar una canción que se llama Constelación. Es una especie de bonus track de disco y va a salir con videoclip y todo así que estoy muy emocionada con eso.