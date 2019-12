Messi y sus amigos, en un encuentro íntimo con artistas del Cirque du Soleil

En un encuentro íntimo, los protagonistas de Messi10 by Cirque du Soleil, el espectáculo inspirado en el mejor jugador del mundo, deslumbraron a las máximas estrellas del fútbol español con acrobacias y destrezas con la pelota.

Distendidos, Leo Messi, Gerald Pique, Arturo Vidal, Antonie Griezmann y Jordi Alba, figuras del Barcelona, demostraron a los artistas que llevan su pasión por el fútbol a flor de piel.

Se trata de la segunda vez en que la estrella máxima del fútbol argentino asiste a ver a los artistas del show en su homenaje, luego de haber estado el día de su estreno en una jornada muy especial. Messi10 by Cirque du Soleil es la primera incursión de la compañía en el mundo del deporte. El espectáculo celebra el legado de Leo Messi, destacando la riqueza de los valores universales del deporte a través de la figura de un futbolista único.

En esta ocasión, los futbolistas del equipo catalán asistieron a destrezas particulares de algunas de las estrellas del espectáculo. Se trata de un elenco de 47 artistas de 19 nacionalidades (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Kazajistán, Reino Unido, Rusia, Suiza, Taiwán y Ucrania) que conduce al público a través de una espectacular performance de 90 minutos donde se unen el ambiente eléctrico de los estadios con la intimidad del teatro. Messi ya había disfrutado de su magia en el estreno. “Desde que me vinieron a ver por primera vez me pareció increíble y a la vez una locura que Cirque du Soleil creara un espectáculo basado en mi pasión por el fútbol. Cirque du Soleil es un clásico de mi familia, disfrutamos mucho de sus espectáculos”, había dicho en su momento Leo Messi. “El show me encantó y me emocionó muchísimo. Creo que refleja muy bien lo que siento cada vez que entro a una cancha”.

Despliegue. Los jugadores del Barcelona pasaron un grato momento asistiendo a demostraciones particulares de los artistas que cada noche construyen un mundo de sensaciones vinculadas al fútbol de la mano de la pasión y los valores que muestra el rosarino.

“Traducir la grandeza de Lionel Messi en un show en vivo fue un desafío emocionante para Cirque du Soleil, y no podríamos estar más orgullosos de que finalmente Messi10 haya estrenado”, asegura Jonathan Tétrault, presidente de Cirque du Soleil. “Con PopArt Music y Sony Music Latin America, hemos producido un evento que no sólo hará que nuestras audiencias se levanten de sus asientos, también los inspirará a lograr lo imposible.”

El espectáculo cuenta con una banda sonora original a cargo de Cirque du Soleil, además de música original escrita por Pinto Wahin y reversiones de diferentes artistas, a cargo de Sony Music.

“Juntos con Cirque du Soleil y PopArt, estamos encantados y honrados de haber colaborado en la creación de la banda sonora de este emocionante espectáculo, y agradecemos a Leo Messi por la oportunidad de compartir su trayectoria espectacular con el mundo”, afirmó Afo Verde, Chairman & CEO of Sony Music Latin Iberia.