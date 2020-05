Michelle Obama y Michael Jordan copan las pantallas con Hollywood fuera de juego

por Agustín Jamele

No todas las cuarentenas en el mundo son iguales. Algunos países implementan mayores restricciones que otros pero, según informes internacionales, alrededor de la mitad de la población mundial se encuentra restringida a sus hogares con el objetivo de frenar el avance del coronavirus. Mientras esta situación perjudicó a miles de empresas, otras salieron beneficiadas notoriamente.

Zoom, Spotify y Netflix son algunas de ellas. Y en el caso de la plataforma de streaming para películas y series, las cifras son abultadas. Solo en los primeros tres meses del año la compañía sumó 16 millones de abonados y aseguró en una carta que envió a sus accionistas que esperaba ese pico como consecuencia del aislamiento que viven las personas en todos los continentes. En dinero, esa cantidad de nuevos usuarios representa ingresos por cinco mil millones de dólares, y si se tiene en cuenta que a nivel global tiene 182 millones de abonados, el resultado del valor de mercado total es de 200 mil millones de dólares.

En ese contexto, durante la cuarentena se generó un curioso hecho sobre el contenido que ofrecen. Y es que los usuarios están optando por ver las series documentales que retratan la intimidad de los famosos. El ejemplo más claro es The Last Dance, producción que cuenta la vida de Michael Jordan y cómo fue la última temporada de los Chicago Bulls, que cambiaron la historia de la NBA.

“Me gustó bastante cómo quedó, pero cuando la gente la vea va a pensar que soy un ser humano horrible”, contó, entre risas, el basquetbolista. Quizás por eso muchos se obsesionaron con los episodios. Estos cuentan con material nunca antes visto que fue filmado entre 1997 y 1998. Allí no solo se ve el costado ganador de Jordan, sino también los conflictos que tuvo con los directivos de la franquicia y cómo su personalidad competitiva lo llevó a quebrar los límites personales con sus compañeros.

El éxito de The Last Dance es tan grande que los lunes, día en que se estrenan dos capítulos de los diez disponibles, se disparan las búsquedas en Google. Todas las palabras relacionadas con la serie se convierten en los contenidos más buscados de esos días, y en Argentina la serie está entre las diez más vistas de Netflix.

Un impacto similar espera tener la plataforma con Becoming, el documental sobre Michelle Obama que se estrena el miércoles. En él se refleja la intimidad de una de las mujeres más influyentes de la actualidad mientras recorre Estados Unidos realizando conferencias sobre su biografía. El libro, que lleva el mismo nombre, vendió 11 millones de ejemplares y se convirtió rápidamente en best seller. “Estoy muy emocionada y con ganas de que vean esos momentos de mi vida que fueron especiales. Esos meses que pasé viajando y conociendo personas me confirmaron que lo que nos une es grande y no se puede romper”, escribió quien fue primera dama de su país durante ocho años. Y agregó sobre el estreno: “Sé que no es el mejor momento para un relato que habla sobre la comunidad y estar juntos porque no podemos hacerlo. Pero aun en tiempos duros, nuestras historias sirven para fortalecer nuestros valores”.

Nacional. El incremento de usuarios interesados en el lado personal de los famosos también tiene su costado argentino. Esta semana se estrenó una serie documental llamada Dentro del FC Barcelona, que tiene a Lionel Messi como protagonista. En ella se observan escenas exclusivas que muestran el vestuario del equipo y cómo se relacionan los jugadores más allá de los partidos. Al igual que The Last Dance, rápidamente se convirtió en una de las producciones más vistas en el país y en el mundo. Al ser el capitán del Barca, el rosarino está presente en la mayor parte del material y se pueden ver facetas no conocidas de él. Cómo reacciona en la derrota, sesiones de masajes para aliviar dolores producto de los partidos y actividades por fuera del fútbol son algunas de las imágenes a las que se accede durante los ocho capítulos de 45 minutos que componen el proyecto.

Y en esa línea, Fangio: el hombre que domaba las máquinas plantea un objetivo similar. A través de videos, fotos y otros materiales rescatados en distintas instituciones relacionadas con el mejor corredor de todos los tiempos, un equipo se encargó de mostrar su vida. Con Agustina Macri, hija del ex presidente, como productora y encargada de la investigación, el documental no solo muestra las victorias sino también cómo era en la intimidad. Aunque deja fuera de escena los hechos ocurridos en relación con sus hijos, es otra de las opciones que los usuarios eligieron durante la cuarentena.

Más opciones. Las ganas por conocer más detalles sobre la vida íntima de determinados personajes no se dio solo en historias relacionadas con deportistas o políticos reconocido. También ocurre con personajes como Joe Exotic, más conocido como Tiger King. La docuserie relata la vida de un excéntrico cuidador de tigres, leones y especies similares en Estados Unidos, que actualmente se encuentra preso por intento de homicidio. Toda la trama es un éxito en Netflix y las inesperadas repercusiones son tan grandes que obligó a generar episodios extras y hasta la posibilidad de una segunda temporada. Y lo mismo sucede con Poco ortodoxa. Si bien es una ficción, está basada en la historia real de Deborah Feldman. Ella plasmó sus vivencias en un libro, y fue tal el interés por la serie que sus ventas se incrementaron considerablemente luego del lanzamiento de la producción en la plataforma.

Otro triunfo del streaming

Otra victoria que les otorgó la cuarentena a estos documentales y a las películas estrenadas en las distintas plataformas de streaming es que podrán competir en los Premios Oscar del próximo año.

Por lo general, la industria del cine rechazó esta posibilidad durante los últimos años con fuertes declaraciones de directores como Steven Spielberg y Pedro Almodóvar, quienes defienden que para que una producción sea incluida debe ser estrenada en cines.

Sin embargo, el cierre de estos espacios durante la cuarentena y la incertidumbre sobre cuándo y cómo se reabrirán, imposibilita que esta regla sea viable para la ceremonia de 2021.

De todas formas, los directivos también advirtieron que es una medida excepcional y que una vez finalizada la pandemia volverán a las normas previas. “La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un cine. Nuestro compromiso con eso permanece inalterado e inquebrantable”, aseguró David Rubin, presidente de la Academia.