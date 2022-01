Nicki Nicole y Nathy Peluso actuarán en el Coachella 2022

Este año el Coachella se celebrará durante los fines de semana del 15 al 17 de abril, y del 22 al 24 del mismo mes en el Empire Polo Club, en Indio (California). Habrá artistas de la talla de Harry Styles, Billie Ellish, Ye (Kanye West), Stromae, Flume, Doja Cat, Lil Baby, Jamie XX, entre muchos otros. Y además dos de las artistas argentinas que representan al llamado “movimiento urbano”: Nicki Nicole y Nathy Peluso. En el caso de Nicki tocará en el escenario de otra joven estrella internacional, Billi Ellish; Nathy desplegará su arte en el escenario liderado por Kanye West. Quizás la exposición de Nicki ha sido aún mayor que la de su colega Nathy, ya que este año también se presentó en el programa de Jimmy Fallon y grabó su propio Tiny Desk. Pero, en simultáneo, Nathy Peluso ha cosechado reconocimiento de la prensa especializada y también de sus pares.

Una meca musical. Al igual que Glastonbury o Lollapalooza, los headliners del Coachella sirven para dimensionar cuál es la banda más grande del momento o cuál es la gira de referencia. Y el eclecticismo de la curaduría planteada hace que no se reduzca meramente a la fama, sino a una forma de trascendencia masiva un tanto más auténtica. Porque los headliners del Coachella pueden ser rockeros pesados –AC/DC, Guns ‘n Roses o Rage Against the Machine–, los alternativos –Red Hot Chili Peppers, Blur, Stone Roses, traperos-raperos–Drake-Eminem–, o Beyoncé. Y también se dan de forma paralela otros muchos acontecimientos. Allí, por ejemplo, se filmaron algunas escenas de concierto masivo de A Star is born, la película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. A esta altura, el Coachella es uno de los festivales de referencia y todos los artistas quieren tocar ahí. Ser seleccionado en su curaduría es una especie de carta de consagración. Es decir, es estar instalado en las grandes ligas según la consideración de la industria musical internacional. Y es allí, donde en la edición 2022 demostrarán qué hacen en escena la rosarina Nicki Nicole y la porteño-madrilena, Nathy Peluso.