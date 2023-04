“No se qué pasará con mi vida, soy esto; el que quiere que me acompañe, el que no...”

El shock inicial y los tiempos. De estas dos cuestiones habló hace menos de 48 horas el abogado Fernando Burlando, en un reportaje con el panel de Socios del Espéctaculo –ciclo diario de El Trece– en relación a lo que le pasaba a Jey Mammon. Burlando es la persona a quien el conductor de La peña del Morfi acudió como consultor legal cuando en una entrevista televisiva Lucas Benvenuto mencionó una situación de abuso por parte de Mammon, cuando él era un adolescente. Burlando explicó que ante esa denuncia televisiva y el raid mediático de la noticia, a Jey Mammon le pasó algó lógico. Esto es, el primer día, quiso hundirse bajo tierra y desaparecer; el segundo día se empieza a mirar despacio alrededor, con abatimiento; al tercero, de a poco analizás lo sucedido y por lo que se te denuncia;y así hasta que en un momento, si se está convencido de tu accionar y se siente la necesidad de explicar que hay”otra verdad”, se sale a hablar.

En pantalla. Y ese recorrido emocional tuvo ayer en la pantalla de Argenzuela– en C5N–su manifestación audiovisual. Una que había comenzado un par de días antes cuando Jey Mammon subió a su red social un video moviso por la necesidad de dar la cara y de –como dijo– querer “recuperar mi vida”. Si esos menos de diez minutos de grabación casera habilitaron horas de interpretaciones potenciadas por el rating que genera, fragmentos del extenso reportaje –fragmentado en tres partes– que produjo Jorge Rial, se replicaron al minuto cero de terminada la transmisión especial de tres horas de Argenzuela.

“Te elegí porque no somos amigos y te considero un periodista sagaz, profundo y capaz de ir al hueso”, fueron la primeras palabras deJey Mammon a su interlocutor. “Creo que la situación lo amerita. Lo pensé, no lo consulté con nadie y necesito que seas vos quien haga las preguntas. Estoy pasando probablemente el peor momento de mi vida. Estoy en shock, conmocionado y tomo (menciona una medicación) todo el tiempo para sobrellevarlo”. La autoridad máxima de Telefe Viacom, Darío Turovelsky estaba al tanto de este reportaje porque, como explicó el entrevistado, él avisó y la respuesta del directivo fue “Si considerás que es necesario, hacela”. Mammon tiene contrato todo 2023 con dicho canal y, hasta que este asunto tenga un cierre, él está desafectado de esa pantalla. “Igualmente, no estoy para regresar por ahora a La Peña...ni este domingo, ni el otro, ni el que sigue”, se sinceró Jey. “Cón qué ánimo voy a decir a la cámara: ‘¡Buen día! ’”.

Vínculo, relación.... “Así como me ves sentado, creo que estoy así desde el primer día, sentado, tirado o abatido”, dijo el conductor. “ Lo que necesito hacer desde el momento cero, que no lo pude hacer, lo hago ahora; necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, sino la verdad”.

Con “la verdad” o “su verdad”, Mammon se refirió a lo que fue su relación con Lucas Benvenuto: “Para mí fuen un vínculo amoroso hermoso. Creo que fue un vínculo muy lindo y hasta le compuse una canción. Fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida. (...) La denuncia dice que él dice que me conoce cuando tenía 14 años;.yo lo conocí cuando tenía 16, en una fiesta de 2009. Hay maneras de demostrarlo porque hay testigos y videos, incluso un link en YouTube a la fiesta donde nos vimos.” La mencion de la edad es quizá lo basal de todo esta situación, más allá que para la ley, a los de 14 y a los de 16, se los considera menores de edad.

“Lo conocí a los 16; salí con él, no sé, a los 17 ó 18. En definitiva, para mí el punto central es que hace catorce años ser puto era vivir en la marginalidad total. Con esto no lo justifico en absoluto. Quiero corregirte porque se insiste que salí con él a los 16, y si fue a los 16, 17 o 18, pero el eje es que hay una denuncia que dice que lo violé, drogué y abusé cuando tenía 14. Yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia falsa. Estoy crucificado y no puedo salir de mi casa.”

Víctima. EN un momento, y puntualizando con la voz y la gestualidad Jey Mammon mirá aún más directo a Rial y le dice: “Sostengo todo el tiempo que Lucas es una víctima de una historia que yo ahora estoy dilucidando.(...) Cuando sale una historia de éstas, yo le creo a la víctima. Entonces no me pongo en contra de nadie que le crea a la víctima, porque yo siempre fui así. ¡Siempre le creí a la víctima! Pero ahora me está pasando esto y debí decirlo. Empatizo porque es un chico que la vida y la sociedad lo rompió todo. Por ejemplo, la gente que le hizo daño y la justicia que le dio la espalda sobre un hecho que no sucedió. No quiero decir que miente; no puedo decirlo, me cuesta. Claramente una persona que vivió lo que él vivió en su vida no está en el mismo lugar que nosotros. Yo tuve un vínculo hasta que él tuvo 25 años.” (N.de la R.: Benevnuto tiene hoy 30 años, y él señaló que su relación con Jey Mammon comenzó a los 14 años y se prolongó por casi diez años).

La denuncia. Lucas Benvenuto había hecho una denuncia en 2021 contra Jey Mammon que finalmente quedó desestimada y según él mismo explicó, la justicia determinó que los hechos que él denunció habían prescripto. Esto es algo que el jovende 30 años contó en A la tarde, el programa que en América TV conduce Karina Mazzocco. Por este asunto, Jorge Rial le pregunta a Jey Mammon, si el creía que dado que la causa se cerró porque pasó el tiempo, no se investigó y él (Lucas) sabía que no iba a prosperar quizá por eso habló ahora. El conductor piensa y dcie: “Y sabiendo que le iba a cerrar, hace una denuncia donde puede decir lo que quiera, agregar y sacar. Yo no violé, yo no abusé, yo no engañé, yo no recibí a un nene que me entregaron. Eso no pasó.”

Qué sigue. Entre el video que Jey Mammon publicó en redes hasta la entrevista que ayer dio a Jorge Rial, hubieron informaciones colaterales respecto al presente profesional del condcutor. Sobre todo uno que se replicó en varios medios y como la empresa mencionada no salió a decir nada –y tampoco fue consultada para corroborar– de dio por cierto. El mismo decía que Mammon había participado en una película de Disney y que las dieciocho escenas donde él estaba iban a reeditarse sin su cara. “No hice nada con Disney”, aclaró. Sobre qué sigue después del desenlace que esto tenga, Mammon solo respondió: “No sé qué va a pasar con mi vida. Sí sé algo, soy el mismo que pasaba la gorra y decía con honestidad lo que sentía. No ando con vueltas, ni escondiéndome bajo de la alfombra o hablando en difícil. Soy esto. El que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino.