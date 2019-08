por Agustín Jamele

“Primero les paso a comunicar que es un día bellísimo en Buenos Aires y segundo que estoy muy ansioso porque se estrena Venus”, dice en su cuenta de Instagram Fran Yan. Más tarde contará a PERFIL que las redes las usa mayoritariamente para temas laborales aunque también intercambia comentarios con seguidores. “Me gusta tomar mis recaudos en el ámbito personal y no soy de andar todo el tiempo mostrándome”, asegura.

Integrante de una de las familias más televisivas de Argentina el hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich estudia en Londres, pero aprovechó el receso en las clases para volver a Buenos Aires y presentar una obra de teatro en la cual es actor y productor ejecutivo.

—¿Cómo estás con el estreno?

—Muy relajado, tranquilo y seguro. Es una obra maravillosa y el equipo está conformado por unos artistas tremendos. También con mucha expectativa por ver qué dirá el público y cómo impacta en ellos. Además, es un ejercicio fantástico para un actor que sea en Microteatro donde las obras duran 15 minutos y se repiten varias veces en la noche.

—¿Cómo nació “Venus”?

—Todo se dio de una manera que parecía que tenía que ser. En un principio la obra no se iba a llamar así. No era ese título, pero para mí Venus es muy fuerte porque ese planeta para la astrología, y para otras ciencias, rige a las personas y a mí siempre me gustó. Lo que más me importa es que trascienda el mensaje que tiene la obra y que es muy lindo. La autora se lució.

—Además de actor sos productor ejecutivo, ¿cómo fue tener dos roles?

—Es la primera vez que lo hago. Venía con las ganas y con el objetivo en mi cabeza desde hace mucho tiempo de hacer la obra. Primero conformé al equipo. Llamé a Oscar Luque que me contactó con la autora y ahí empezamos a armar. Entre todos decidimos que yo hiciera la producción y me ocupé de eso. Invertí para conse- guir todo y que ellos estén bien y ese sería un poco mi rol. Estoy aprendiendo un montón y descubrí que me gusta mucho.

—Te fuiste a vivir a Londres para estudiar, ¿cómo llevas la experiencia?

—Estoy feliz de estar acá, que es mi casa y tengo mucho apoyo porque están mis amigos, mis familia y la gente que quiero. Sin embargo, en Inglaterra tuve una experiencia bárbara. El otro día leí un artículo que decía que vivir cuatro meses en el exterior es como dos años de vida y es verdad. Uno abre la cabeza muy rápido y te produce un cambio muy radical, sobre todo en alguien que siempre vivió en la misma ciudad.

—¿Y con los estudios de actuación?

—Hace poco tuve la suerte y creo que la bendición de haber entrado a una de las academias que está considera como de las mejores del mundo. La verdad que soy un afortunado porque no muchos tienen la posibilidad de entrar. A nivel personal es un logro tremendo que me hace valorarme como artista. Como era de esperarse hemos hecho mucho Shakespeare y es algo que me gusta mucho. Su obra está muy presente porque es parte de su cultura. Son la cuna del teatro y es impresionante como saben todo.

—¿Quiénes son tus referentes?

—De Argentina me gusta mucho lo que hace (Claudio) Tolcachir en teatro, y (Javier) Daulte también. Después en cuanto a actores a las personas que admiro es porque siento que no voy a ver un espectáculo sino que voy a ver una clase y de ahí me tengo que llevar algo. Una persona que me genera eso es Diego Peretti. Hace poco lo fui a ver y siento que tuve una clase. Acá en Argentina tenemos grandes profesionales y viviendo en Europa me lo repitieron mucho.

—En Europa tenés agente ya, ¿pensás trabajar allá?

—Sí, a Ruth que la conocí hace un año y estuvimos en conversaciones. La verdad que me encanta trabajar con gente así y me abrió las puertas en España e Inglaterra cosa que nunca hubiera imaginado. Hemos estado viendo muchos tipos de propuestas y fue abrir una puerta nueva con nuevas personas y horizontes.

—¿Cómo te llevás con las redes?

—Las tengo por un tema laboral, pero no me considero un gran hacedor de las redes. Me gusta tomar mis recaudos en el ámbito personal y no soy de andar todo el tiempo mostrandome. Pero si hay algo que me dan ganas de compartir y que la gente lo vea y me conozcan más como persona, entonces está bueno.

—¿Tenés hobbies? Mencionaste antes la astrología...

—La verdad es que mi vida entera pasa por el arte tanto en la música, la actuación o lo que venga. Pero la astrología podría decir que es algo que me acompaña. Me gusta escucharla. No digo que hay que seguir todo al pie de la letra, pero soy una persona muy espiritual y siento que tener esa parte menos terrenal está bueno. También me gusta leer y escribir. Todo el tiempo estoy escribiendo en papel ideas.

—¿En tu familia son todos artistas?

—Sí, el arte ya viene en la sangre. Hasta ahora no nos ha tocado ningún renegado que haga otra cosa.

—No hay un ingeniero…

—De esos no hay por el momento (risas).

—¿Tus hermanos también son artistas?

—Sí, están muy ligados. Mi hermano es tremendo del lado de la producción. Ya lo veo que le tira por ahí y que si algún día lo quiere va a estar impecable en ese lugar. A mi hermanita le gusta cantar, es actriz y está muy dotada para el baile.