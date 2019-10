El doctor Pedro Cahn ganó el Premio PERFIL 2019 a la Inteligencia de los Argentinos

El doctor Pedro Cahn, creador y Director Científico de Fundación Huésped desde 1989, recibió este miércoles 16 de octubre el Premio PERFIL 2019 a la Inteligencia de los Argentinos.

"Quiero agradecer a Editorial Perfil y la valoro como reconocimiento a un trabajo en equipo", dijo Cahn en su discurso, señalando sobre su trabajo científico que "hemos puesto nuestro granito de arena en la lucha contra el HIV Sida desde distintos ángulos".

"En estos tiempos donde se habla de consenso y grieta, a mi no me gusta la grueta. Hay consensos en los cuales deberiamos ponernos de acusedo: educación ,salud y ciencia", señaló Cahn, un infectólogo de renombre mundial, y ex Jefe y actual Consultor de la División Infectología del Hospital Fernández, donde sigue atendiendo como en 1982, cuando llegó el primer paciente afectado por HIV.

Vinculado a múltiples grupos de trabajo internacionales y conferencias de VIH/sida desde 1989, también en repetidas oportunidades ha sido asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA. Es Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y recibió la mención de honor “Senador Domingo F. Sarmiento” por parte del Senado de la Nación en 2014.