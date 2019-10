Lubertino: "La prioridad será trabajar en la recuperación de los derechos humanos"

La dirigente de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir y presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, celebró una posible victoria del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el 27 de octubre próximo. En su paso por el Centro Cultural Kirchner, para participar de la entrega de los Premios Perfil 2019, subrayó que "toda la expectativa (está) puesta en el trabajo por venir, en recuperar a la Argentina de una situación social y económica muy preocupante."

"Sin falso triunfalismo pero creemos que va a ganar Alberto Fernández", señaló Lubertino. Consultada respecto a las metas que se fijaría una futura gestión del Frente de Todos, la dirigente apuntó hacia las cuestiones sociales, a poco de conocerse un nuevo salto en este índice que, de acuerdo a la última medición del INDEC, alcanza ya al 35,4 por ciento de la población. Es el equivalente a 15,9 millones de habitantes de los cuales 3,4 millones no superan la línea de la indigencia.

"La prioridad será que no haya más hambre, acabar con la pobreza, y trabajar en los temas de recuperación de los derechos humanos que retrocedieron y avanzar en los temas que nos quedaban pendientes que no son pocos", puntualizó la ex presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en la gestión kirchnerista. En paralelo, remarcó que un futuro gobierno del Frente de Todos debería contar también "con un grado importante de autocrítica en las cosas que no funcionaron bien para hacerlas mejor".