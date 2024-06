Quién es y cómo es el nuevo novio de Nahir Galarza

A pesar de estar cumpliendo una condena de cadena perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza parece haber encontrado el amor en la cárcel. Ahora, se confirmó que tiene un nuevo novio, otro recluso, y se revelaron detalles sobre quién es y cómo se conocieron.

Ni la condena ni la vida tras las rejas fueron obstáculos para que la joven entrerriana le dé otra oportunidad al amor. Dentro de la cárcel, conoció a un joven y decidió iniciar una relación romántica con él.

“Se llama Ayala. Se conocieron porque comparten las clases juntos. Tienen una buena amistad. Cuando ella se cruza para acá, charlan y toman mate juntos”, aseguró un guardiacárcel de la Unidad de Varones 1 Juan José O’Connor en una nota con Revista Gente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según allegados, la convicta habría iniciado la relación mientras cursaba la carrera de Programación Informática ofrecida por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Por su parte, el abogado de la entrerriana expuso que el amor marcha a pesar de que ambos están privados de su libertad: “Hay abogados del estudio que conocen en mayor detalle esta situación porque son quienes piden los datos concretos para que ellos se puedan ver. Para que él ingrese al penal de mujeres o ella se traslade al de varones, por fuera de las clases, tiene que haber una autorización judicial”.

Un excompañero de colegio ventiló secretos de Nahir Galarza: dijo que era "homofóbica" y que "un día fingió un secuestro"

“Desde lo legal, Nahir está en condiciones de pedir que la trasladen para hacer lo que se denomina visita higiénica. En este caso ella sale acompañada por los funcionarios públicos del servicio penitenciario tras conseguir la autorización del juez”, indicó el abogado de Nahir Galarza sobre uno de los beneficios que podría obtener para intimar con su nuevo novio.

En ese mismo hilo, detalló: “Hay todo un protocolo que va desde el punto de vista psicológico y llega hasta el aspecto médico. No es tan simple como ‘conocí a alguien estudiando y ya tengo acceso a él con una simple autorización’. Acá se aplica un protocolo en el que le hacen varios estudios médicos y, luego, un psicólogo determina si es favorable que esto suceda en base cómo se encuentra ella”.

Incluso, las vecinas del lugar afirman que el romance es genuino y compartieron sus impresiones al encontrarse con la asesina de Fernando Pastorizzo: “A Nahir la vimos salir varias veces, y yo hace unos meses la crucé en el Hospital San Martín, adonde la llevaron para atenderse. Si la ves, no podés creer que está presa. No parece. Me llamó la atención eso, que está impecable. Una diosa”.

“En una prisión”: la canción de la película de Nahir Galarza se volvió viral

Nahir Galarza: cuánto habría cobrado por ceder los derechos de su historia a Amazon

La película, que narra la historia de Nahir Galarza, la mujer más joven condenada a cadena perpetua en Argentina, por el homicidio de su novio Fernando Pastorizzo, fue estrenada en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. Desde que se anunció esta producción, una pregunta que surgió es si Nahir había recibido dinero por los derechos de su historia y en qué cantidad. La respuesta, proporcionada por su abogado José Ostolaza, arrojó algo de luz sobre el asunto.

"Esta circunstancia estuvo manejada exclusivamente por la familia, creo yo, de Nahir Galarza, si es que realmente hubo eso que dicen que hubo, algún tipo de pago. A mí no me consta", comentó Ostolaza. Sin embargo, según informó el diario La Nación, Nahir Galarza habría recibido 50 mil dólares por la cesión de los derechos de su historia.

En los últimos días, surgieron diversas versiones sobre el destino de ese dinero. Algunos afirman que el padre de Nahir invirtió en un criadero de gallinas en Gualeguaychú, mientras que otros aseguran que el deseo de la joven era que su madre administrara el dinero y lo utilizara para el tratamiento médico de su hermano Aaron.



Asimismo, se refirió a la posibilidad de que la imagen de Fernando Pastorizzo se viera afectada en la serie de Nahir Galarza. “Así sucede en todos los documentales sobre homicidios en el mundo, va más allá de este caso específico. Hay que esperar al estreno para estudiar si hubo agravio”, comentó.

JCCL