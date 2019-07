por Agustín Gallardo

“¡Cada vez que nos unimos pasan cosas. Con la isla unida todo se puede!”. A juzgar por la verborragia de sus dichos, la referencia al suelo despegado del continente americano y, viéndolo agitar de Puerto Rico, tranquilamente podría decirse que el debut político de Ricky Martin tuvo –por lo menos– algunos de los tintes revolucionarios que lleva el ADN de esta zona del Caribe.

Junto a Benicio Del Toro, Bad Bunny y René Pérez, Ricky Martin reunió en la capital de su país a miles de personas para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló, gobernador de esa isla, quien está salpicado por casos de corrupción en su gobierno y la revelación de un comprometedor chat donde, entre otras cosas, refiere directamente a Ricky Martin en términos homofóbicos.

Con visible enojo, tras haber sido víctima de esos comentarios, el cantante dijo ante la multitud: “Se mofaron de nuestros cadáveres, se mofaron de la mujer, se mofaron de la comunidad LGBT, se mofaron de toda la isla y por eso estamos aquí hoy, porque estos supuestos líderes no nos representan”.

En el filtrado chat de Telegram, Rosselló y otros 12 hombres calumnian a funcionarios, políticos y periodistas, según reveló el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. De acuerdo al informe del CPI y a un extracto de las 889 páginas de chat publicado por el diario local El Nuevo Día, los políticos comparten memes, bromas e insultos sexuales, como por ejemplo una línea en la que Rosselló se refiere a un periodista mencionando una felación. En otro tramo de las conversaciones, se tilda de “hija de puta” a la ex concejala municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito.

Contra Ricky. Pero el intercambio que logró mayor difusión fue el del principal oficial financiero, Christian Sobrino, quien dijo: “Ricky Martin es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado”. Frente a este chat, el cantante dijo: “Estas expresiones son completamente repudiables y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno”.

Visiblemente angustiado, grabó un video en donde además expresó: “Estoy frustrado y siento una presión en el pecho terrible. ¿Cómo me puedo liberar de esta angustia? Simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo ‘presente’ en la marcha. Vamos a estar en el Capitolio, voy a estar caminando con mi gente. Vamos a caminar hasta la Fortaleza y le vamos a hacer saber a Ricardo Roselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados. Afortunadamente, salió el chat porque se desenmascaró todo el mundo.”

Protestas y canción . Horas después de que se divulgaran estas conversaciones, Rosselló pidió perdón y despidió a los funcionarios y asesores que participaron más activamente en ellas. A su vez, el funcionario recibió el apoyo de su esposa, Beatriz. Pero su respuesta no apagó la bronca social: las manifestaciones que se realizaron en la capital portorriqueña fueron masivas e incluyeron actos de vandalismo e incendios.

Quien se mostró muy efusivo también fue el artista puertorriqueño Residente, quien dijo sobre Rosselló: “Se tiene que ir para el carajo para que no sigan la corrupción y el lavado de dinero, ha insultado a la gente que trabaja para él y a todo Puerto Rico. Esto no se puede quedar así”. Por su parte, Benicio Del Toro declaró sobre la situación que vive la isla: “Me afecta, para mí es muy triste, hay que protestar de forma pacífica y hay que explicarle al gobernador lo que siente el pueblo”.

El reggaetonero Bad Bunny y el ex Calle 13 Residente publicaron a su vez una canción con un fuerte mensaje contra Rosselló. “Tú no eres hijo del cañaveral, escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a La Fortaleza, como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa’ que me perdonen”, dice Residente en una de las estrofas de la canción.

Las protestas en Puerto Rico tienen lugar en medio de una grave crisis financiera, ante la cual fue aprobada hace unos años una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos. La JSF es una entidad de control federal resultante de la Ley Promesa, aprobada por el Congreso en Washington para afrontar la multimillonaria deuda de la isla.

Un día después de la imponente manifestación, Donald Trump, condenó el “liderazgo corrupto” de ese Estado Libre Asociado. “Conozco bien a la gente de Puerto Rico y son geniales. Pero gran parte de su liderazgo es corrupto”, dijo.