Ringo Starr prepara su cumpleaños 80 junto a la Orquesta Escuela de Chascomús

El próximo 7 de julio Ringo Starr cumple 80 años. Hace ya más de una década que festeja su cumpleaños realizando un show junto a otros artistas y fans con el objetivo de fomentar la paz y el amor mundial. Pero este año, por el coronavirus, decidió que la mejor manera de celebrar era quedándose en casa y el evento será virtual. “Llamé a unos amigos para que de todas formas podamos disfrutar juntos y, al mismo tiempo, ayudar a distintas organizaciones sociales”, escribió el ex baterista de Los Beatles.

Entre los artistas que se presentarán están Paul McCartney, Joe Walsh, Ben Harper y Sheryl Crow, entre otros. Y dentro de ese grupo también estará presente la Orquesta Escuela de Chascomús. “Participamos desde el 2017 y es una gran emoción para nosotros porque nos nombró como ‘Embajadores de la paz’”, explican los directivos de la institución a PERFIL.

-¿Cómo surge el primer contacto con él?

-En el 2017, a un amigo de la familia de quienes lo representan a Ringo en la Argentina se le ocurre que como Chascomús es la Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles del país podríamos sumarnos a esta campaña que hace él desde 2008 en su cumpleaños. Desde su equipo se designa a las distintas personas que participarán y ese año se suma a Buenos Aires, a la Antártida Argentina y a Chascomús. Así que ahora, unos días antes de todos los 7 de julio no llaman y nos preguntan qué vamos a organizar para el show.

-¿Hay un pedido o surge de ustedes?

-Siempre hacemos algo con la orquesta y tratamos de que sea especial. Te dan tres minutos y son muy rigurosos así que lo respetamos porque hay muchas personas que salen. El primer año hicimos "All you need is love" y en otro año, "Dale una oportunidad a la paz" porque nos llegó que era uno de sus temas preferidos.

-¿Y este año?

-Este año es por Zoom por todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Estamos trabajando para que esté grabado antes ya que en Chascomús nos podemos movilizar tomando todas las medidas necesarias. Así que en este momento estamos construyendo un mini video en el cual participan representantes de las distintas formaciones de las orquestas. Siempre elegimos algo de The Beatles y vamos seleccionado la música en función de varios factores. En este caso es Yellow Submarine y tenemos que estar conectados al mediodía que fue el horario que nos dieron.

-¿Cómo están trabajando ustedes teniendo en cuenta este contexto?

-Es difícil hacer música en cuarentena. Sobre todo por la conectividad ya que no todos la tienen y estamos haciendo malabares para poder continuar con las clases. No tanto por lo técnico sino más que nada para que los chicos no pierdan el contacto con los profesores. Pero como te digo, muchos no tienen conectividad y así que nos acercamos a las casas y ponemos nuestros celulares para que puedan tener las clases. La Escuela tiene cinco principios: Inclusión, Integración, Igualdad, Equidad y Promoción. Además, trabajamos en tres dimensiones con cad alumno: personal, familiar y comunitaria. Todas nuestras acciones y actividades se basan en ellos y en este momento, si bien nos tuvimos que reinventar, los seguimos aplicando.

CP