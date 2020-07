Rocío García reveló que se casa: “Gracias por devolverme a la vida y darme alegría”

“No es pecado enamorarse”. Con esa contundente oración finaliza el texto que María Rocío García publicó para pedirle casamiento a su novia Jessica Romina Montiel. Y es que la ex pareja de Máximo Kirchner, con quien tiene dos hijos, no eligió cualquier día para dar a conocer la noticia. “Te lo propongo en este día tan especial y de tanta lucha porque amarnos libremente no fue magia”, indicó para hacer referencia al décimo aniversario de la ley de matrimonio igualitario que se celebró el pasado miércoles.

La respuesta de Montiel, apodada “Peguita” por sus allegados, también fue realizada por redes sociales pero no todos pudieron verla. A diferencia de la ex nuera de Cristina Kirchner, ella tiene sus cuentas cerradas así que solo los más cercanos pudieron ver el gran SI que escribió para contestar. Eso generó la alegría de familiares y amigos que tomaron el compromiso con emoción y algo de sorpresa por no estar al tanto del anuncio.

La pareja se conoció hace dos años, comenzó a salir hace ya más de un año y no fue hasta noviembre de 2019 que oficializaron la relación. “Quién dice lo que está bien. Y lo que se debe. Si lo que vale es lo que uno puede. Y lo que más nos haga feliz. Con un simple beso tuyo en mi nariz”, escribió García en su cuenta de Instagram. Pocos meses después volvería a utilizar ese medio para comunicar la noticia del futuro casamiento.

Carrera. María Rocío García es actualmente diputada provincial por Santa Cruz. Accedió a ese puesto luego de las elecciones del año pasado y llegó a ese rol luego de varios años como funcionaria en la provincia. “Mi carrera política comenzó en el año 2007 cuando fui candidata a concejal. En el año 2014 fui designada coordinadora de Articulación Local de Políticas Sociosanitarias del Ministerio de Salud de la Nación en Río Gallegos”, explicó en una entrevista reciente con TiempoSur. Más tarde, en 2015 sería designada por Alicia Kirchner para estar al frente del Ministerio de Salud y Ambiente.

En aquel momento todavía era pareja de Máximo Kirchner, con quien había tenido un hijo, Néstor Iván, en 2014. En 2016 nacería su segunda hija, Emilia, y si bien fue un desafío García continúo con su puesto de funcionaria. “Ser mamá y hacer política no es una tarea fácil, pero cuando uno está convencido de lo que quiere, se organiza. Siempre lo viví como algo natural porque así fue mi crianza también. Ser madre, mujer y ser política cuesta en esta sociedad donde todavía existen muchos estereotipos de cómo debemos ser”, aseguró la actual diputada.

La relación con Máximo Kirchner llegaría a su fin en 2017 y desde entonces poco se supo de su vida privada. García hace del bajo perfil un culto y poco de ella se da a conocer públicamente. De hecho, sus redes sociales suelen ser utilizadas solo para difundir el trabajo que realiza como funcionaria. Por lo menos así era hasta fines de 2019, cuando oficializó su relación con Montiel. Desde entonces se anima a realizar más demostraciones de cariño que suelen ser bien recibidas por sus seguidores.

Por su parte, Peguita también es funcionaria en la provincia de Santa Cruz. Dirige la Secretaría de Estado de Empleo y Relaciones Laborales, donde hace especial énfasis en la representatividad laboral de las mujeres y la paridad de género. “Profesora de educación física, hincha de Boca Juniors y kirchnerista”, se suele autodefinir Montiel, quien no es tan asidua de las redes sociales aunque en los últimos días también ha dado a conocer fotos junto a Rocío acompañadas de frases como: “Te amo”.

Días más alegres. Es evidente que conocer a Peguita le ha dado un gran motivo de felicidad a la ex de Máximo Kirchner. “Como siempre te digo, me devolviste la vida. Nada más ni nada menos”, indicó el pasado 25 de febrero cuando su novia festejó su cumpleaños número 33. García, de 44 años, tampoco oculta que su actual pareja generó un cambio radical en su vida. “Gracias por darme la fuerza que muchas veces me falta. Sos mi verdadera compañera de la vida”, aseguró la diputada.

Sin embargo, no fue fácil para ninguna de las dos contar públicamente que estaban saliendo. Las dos mujeres transitaron un gran cambio que necesitó del apoyo de familiares y amigos cercanos para poder llevarlo a cabo. “De verdad tenía una tristeza muy profunda la cual fuiste apagando con tu sonrisa. Las noches ya no son oscuras y con vos ya no hay tristeza. Hoy hay más amor. Gracias por devolverme a la vida”, llegó a confesar García dejando ver que comenzar esta nueva relación no fue sencillo pero generó también un cambio positivo en su estado anímico diario.

Otra gran preocupación para ella eran sus hijos. Al ser parte de la familia Kirchner, viven una gran exposición pública y tanto ella como Máximo siempre buscaron mantenerlos al margen del foco de interés. Pero una noticia así no iba a pasar desapercibida y García pensó mucho en cómo lo iban a tomar los niños. “Sé que va a ser una gran enseñanza para ellos y para los que vendrán. Porque hay que vivir el amor con libertad, sin esconder lo que sentimos y sin hipocresías”, dijo sobre ese asunto en la única declaración pública que incluyó a sus hijos.

Aún no hay fecha de casamiento, lugar para la celebración ni otros planes organizados. Tampoco es probable que los detalles se difundan con tanta rapidez ya que, más allá de abrir su relación al público a través de las redes sociales, García continúa manteniendo un perfil bajo con el resto de sus actividades. De todas formas, la fiesta no pasará desapercibida y cuando llegue el momento surgirá más información. Por el momento la pareja disfruta de su actualidad y espera con ganas lo que el futuro les tenga deparado.

IDENTIKIT

◆ María Rocío García nació el 25 de enero de 1976.

◆ Luego de terminar la secundaria en Santa Cruz, viajó a Buenos Aires para estudiar Odontología en la Universidad de Buenos Aires.

◆ Su padre, Héctor Marcelino García, también fue diputado provincial y en 1991 fue gobernador interino de Santa Cruz. Fue él quien entregó el cargo a Nestor Kirchner, padre de Máximo.

◆ Su relación con él comenzó en en mayo del 2010 y culminó en el 2017. Tienen dos hijos, Nestor Iván y Emilia.

◆ Una vez separada, continuó con su trabajo como Ministra de Salud y un tiempo más tarde conoció a su actual pareja Jessica Romina Montiel. Ella también es funcionaria en la provincia y ocupa el rol de secretaría en la Secretaría de Estado de Empleo y Relaciones Laborales.