Selena Gómez conmocionada por las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump: “Están atacando a toda mi gente”

El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició su programa de deportación de inmigrantes indocumentados, cumpliendo una de sus principales promesas de campaña. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el domingo 26 de enero se detuvieron a 956 personas, un panorama que impacta a miles de familias y que no pasó desapercibido para Selena Gómez, actriz y cantante mexicano-estadounidense.

¿Por qué es un éxito Rare Beauty, la marca de belleza de Selena Gómez?

Selena, de 32 años, compartió un video en sus redes sociales donde expresó su dolor por las políticas migratorias de Trump, denunciando la separación de familias mexicanas y el sufrimiento de los niños afectados. Entre lágrimas, afirmó: "Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. Intentaré hacer todo lo posible, lo prometo". Poco después, la artista eliminó el video y comentó: "Aparentemente no es aceptable mostrar empatía por la gente", pero las imágenes ya habían comenzado a circular por internet.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Selena Gómez: una historia personal ligada a la inmigración

Selena ha sido abierta sobre los desafíos que enfrentó su familia en relación con la inmigración. En 2019, produjo el documental para Netflix "Living Undocumented" (Viviendo sin papeles), que relata las experiencias de ocho familias migrantes. Durante la presentación del documental, la artista escribió en una carta publicada por Time: "En los años 70, mi tía cruzó la frontera entre México y Estados Unidos escondida en la parte trasera de un camión. Mis abuelos la siguieron y mi padre nació en Texas poco después. En 1992, nací con la ciudadanía estadounidense gracias a su valor y sacrificio".

En el documental, Gómez enfatizó: "Se trata de un problema humano que afecta a vidas humanas. La forma en que lo afrontamos refleja nuestra humanidad y empatía". También señaló: "Como mujer mexicano-estadounidense, siento la responsabilidad de usar mi fama para dar voz a quienes tienen miedo de hablar. Espero que este documental ayude a la gente a entender mejor el problema".

Selena Gómez; un momento personal y profesional intenso

Aunque Selena atraviesa un gran momento profesional y personal —participando en el musical "Emilia Pérez" y planeando su boda con el productor musical Benny Blanco—, no ha dejado de preocuparse por los problemas que afectan a su comunidad. La política de deportaciones masivas de Trump representa una realidad que la artista no puede ignorar, pues refleja los temores que ya tenía cuando el magnate asumió su primer mandato como presidente.

Al pensar en las familias separadas y en los cientos de mexicanos deportados, Selena no pudo evitar emocionarse. Su compromiso con las causas sociales y su vínculo personal con la inmigración continúan siendo parte fundamental de su vida.

LT