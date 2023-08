Only Murders in the Buildings: la temporada 3 trae otro asesinato y muchas risas

La grandiosa comedia producida por Steve Martin y John Hoffman vuelve a Star + con una tercera y exitosa temporada este 8 de agosto. Esta comedia protagonizada por Martin, Selena Gomez y Martin Short llamada Only Murders in the Building nos conquistó trayendo una trama policial que van desentrañando tres personajes con un dejo de loosers que inexplicablemente congenian a su manera y arman un podcast sobre crímenes.

Los tres viven en el elegante edificio Astoria de Nueva York: Mabel es una veinteañera que está de prestado en el depto de su tía, un poco destruido; Charles es un divorciado que tuvo un único y estrepitoso éxito en la tele, y Oliver un director de teatro desempleado. Además de que están un poco aburridos, terminan involucrados en el asesinato de Tim Kono y los veremos investigarlo mientras develan los secretos del antiguo edificio e iremos descubriendo sus secretos personales.

En la segunda temporada su podcast es exitoso y también se involucran en la muerte de una vecina, que aparece ensangrentada en el departamento de Mabel. En esta tercera están metidos en el montaje de una obra de Broadway, también sobre un asesinato, e iremos viendo hacia atrás y en el tiempo en que transcurre la historia, todos los vaivenes de este caso que los llevará, nuevamente, al mundo del podcast.

Las situaciones son un poco irreales pero muy creíbles, con diálogos interesantes en los que se pone en evidencia la diferencia generacional y la tolerancia de los mayores por las cosas nuevas. La relación entre los tres es maravillosa. Se sacan chispas. Es más, el segundo capítulo de esta tercera temporada tiene un homenaje a All That Jazz que es grandioso

Entre las tres temporadas hay elementos identificatorios que tienen en común: humor, comicidad, personajes exóticos y borders, y muchas muchas caras conocidas (aunque sean de segundones). Entre ellas se destacan las de Tina Fey, Nathan Lane, Merryll Streep y Paul Rudd (los dos últimos en la que se estrena ahora).

La serie es grandiosa y está siempre nominada a los principales premios, aunque casi no ganó ninguno. Lo mejor es que constantemente sorprende con lo que va proponiendo, algo que casi no se encuentra en los productos que hay en las plataformas.