Uno de los compradores de la casa de Susana Giménez habla del 'polo cannábico' que allí instalarán

De refugio aislado de Susana Giménez a epicentro cannábico. En una propiedad de 110 hectáreas en Uruguay, la conductora construyó “La Tertulia”. Una chacra que por razones varias, pocas veces usó, y después de mucha búsqueda finalmente vendió. Uno de los compradores fue Facundo Garretón, tucumano que de la actividad privada pasó a lo público cuando en 2015 se convirtió diputado de Cambiemos. Pero tiene un curriculum más extenso que detalla en su web personal. Garretón ahora apuesta, sobre todo al universo cannábico, y juntó con Sebastián Hochbaum, co-fundador y director del FLA Ventures, y Andrea Krell y Kevin Nafte, de YVY Life Sciences, son los nuevos dueños de “La Tertulia”. En diálogo con PERFIL, Facundo Garretón explica cómo es el proyecto de crear un polo cannábico en la propiedad que le acaban de comprar a Susana Giménez.

–¿Ante todo, cómo llegaste a la industria del cannabis?

–La verdad es que no conocía nada. En 2017, siendo diputado me tocó regular la industria y como soy muy meticuloso me puse a estudiar legislación comparable. Vi lo que había pasado en Uruguay, lo que estaba pasando en Canadá, en Colombia, y seguí de cerca la industria y ahí detecté una oportunidad. En ese momento, vi algunas empresas que estaban utilizando cannabis para generar impacto social y ambiental. Me interesó mucho esa combinación. Empecé a indagar qué empresas había, y llegué a Kevin y Andrea; e ingresé como inversor del proyecto que ellos tenían, YVY Life Sciences. Son pequeñas granjas distribuidas en el interior de Uruguay donde tenemos acuerdos de comercio justo con los cultivadores, a quienes les damos los esquejes, ellos los cultivan, y nosotros nos encargamos de capacitar, exportar, etc.

Ubicada en Uruguay, "La Tertulia" se ofrecía a la venta en US$ 4 millones en enero de 2020.

–¿Y cómo aparece la propiedad de Susana Giménez en el esquema de negocio?

–Hace tres años, con YVY siempre estuvimos a la búsqueda de un ‘hub’ (un especie emprendimiento comunitario). YVY es un modelo un modelo similar al de una empresa que se llama Flow Kana, que está en California, con la que tenemos vínculos ya que uno de nuestros socios trabajó ahí y yo soy inversor. Ellos trabajan con pequeños granjeros que capacitan, además hay pacientes e individuos que desean conocer de qué se trata la industria. Seguimos ese modelo y hace años que estábamos buscando una propiedad para hacer eso. Y después de casi dos años, apareció. A través de contactos en común, y de otro de los inversores que conoce a Susana (Giménez), se fue armando el diálogo hasta que pudimos concretarlo.

Facundo Garretón (lentes) con sus socios Kevin Nafte y Andrea Krell, y el resto del equipo.

–¿Cómo imaginan este mega proyecto en "La Tertulia"?

–Tendrá distintas líneas. Servirá como centro de capacitación interna (de granjeros) y externa (de personas ajenas a la empresa) respecto al conocimiento de la planta y la industria en general. Claramente la capacitación es un punto fuerte, pero más allá de eso, apostamos a que sea un centro de bienestar, un “wellbeing center”. Está orientado a todo lo vinculado a personas que quieran una consulta médica profesional para entender cómo funcionan los cannabinoides en lograr bienestar; un spa donde se puedan utilizar distintos derivados de cannabis. Todo esto se hará cuando la ley lo permita. Uruguay está avanzando en el cambio de sus leyes específicas, y uno de los temas que nos interesa y en el que estamos invirtiendo es turismo cannábico como sucede en países como Holanda, Jamaica, y Estados Unidos. La posibilidad de ir a un hotel cannábico, donde tengas un restaurante con platos super elaborados a partir de cannabis, y una oferta de clínica y spa temáticos.

–¿Cuál es el mayor desafío que tiene un centro cannábico como éste?

–A nivel mundial, hay una demanda insatisfecha de productos cannábicos en general. Pero esa demanda depende de temas regulatorios (tanto desde la oferta como la demanda). Hoy en el mundo, el mayor desafío que tiene la industria del cannabis está relacionado a los cuadros regulatorios. En Uruguay, es importante que se regule bien toda esa parte del turismo cannábico. Hay buena predisposición del gobierno (N. de la R.: el partido hoy oficialista hizo campaña contra la ley de regulación del cannabis ), quiere desarrollarlo, pero todavía no hay claridad. Por lo que este 2021, vamos a tener que trabajar bastante en temas legales que fomenten este tipo de inversiones para que Uruguay se transforme en líder mundial de la industria cannábica.

La propiedad que vendió Susana para este empresa cannábica tiene 110 hectáreas, y está en Garzón (Uruguay).

–¿Qué sigue después de esto?

–Estoy involucrado en distintas empresas de cannabis, quizás las dos más relevantes son Blueberries Medical e YVY Live Sciences. Ambas generan mucha sinergia y cada una está enfocada en distintos eslabones de la cadena productiva. YVY está enfocada en el sourcing o los primeros eslabones: genética, el registro, la importación, todo el proceso del cultivo, y procesamiento básico de cosecha , secado, envasado de flores y exportación. El otro eslabón está relacionado justamente con la extracción, y ahí es donde Blueberries Medical, empresa que cotiza en la bolsa de valores de Canadá y de la que tenemos control, tiene operaciones en Colombia, donde hacemos extracción Co2 supercritical (es una de las extracciones más deseadas de la industria del cannabis, porque no deja residuos), produciendo aceites broad spectrum, como full spectrum y otros cannabinoides aislados. Por lo que este centro en Uruguay, servirá para vincular las dos empresas, en proyectos conjuntos, con iniciativas conjuntas. Así que el próximo gran paso es la integración en este gran centro cannábico.

–¿Cuáles son los puntos que destacás de este emprendimiento y por qué?

–Estoy convencido que el futuro está en la Naturaleza. En segundo orden, tenemos que conectarnos más con la tierra, y creo que esta planta (cannabis) está colaborando con ello. Estamos ante diversas crisis mundiales, cambio climático y un avance de un capitalismo salvaje. Esto es porque el sistema está totalmente saturado. Tenemos que crear otro tipo de empresas y esta necesidad de generar modelos, está alineada con la creación de este centro cannábico en la propiedad que le compramos a Susana Giménez. Estamos construyendo la empresa de cannabis más grande de la región.