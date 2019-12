Vaca Narvaja y Julieta Ortega, en su primera salida con amigos famosos

por Agustín Jamele

La pareja de Camilo Vaca Narvaja y Julieta Ortega continúa afianzándose y a cuatro meses de iniciar su relación comenzaron a realizar salidas públicas. Esta semana ambos asistieron al cumpleaños de Nancy Dupláa, quien es muy amiga de Ortega, y no dudaron en llegar juntos. “Estoy muy enamorada. Estamos hace muy poquito pero estamos los dos muy contentos y enamorados. Compartimos muchas cosas, ideología, intereses, gustos. Muchas cosas”, aseguró la actriz, a quien se la notaba incómoda y quería entrar rápido para evitar continuar con las preguntas.

Por su parte, el ex de Florencia Kirchner explicó que se encuentra en un muy buen momento y disfrutando de esta nueva relación. “Estamos muy contentos. Es cierto que no llevamos mucho tiempo pero en estos meses nos hemos conocido bastante y pude descubrir a una linda persona”, indicó mientras esperaban para ingresar a la casa de Dupláa.

Entre las actividades que comparten y llevan a cabo juntos se encuentran la lectura, la militancia (ambos viven con alegría el nuevo gobierno de Alberto Fernández), el teatro y también compartir momentos en familia. Sobre todo los fines de semana, en los cuales aprovechan para pasar tiempo con su hijos, que ya se conocen y se llevan bien. También se han presentado al resto de sus familiares, quienes se mostraron felices por la pareja. Incluso hubo una reunión en la que Vaca Narvaja habló con ahora su suegro Palito Ortega, con quien comparte la ideología justicialista.

Si bien en un principio intentaron mantener un perfil bajo y lejos de los medios de comunicación, en la actualidad tanto Camilo como Julieta no tienen problema en subir fotografías y videos juntos a sus redes sociales. Por ese motivo desde sus entornos aseguran que habrá pareja para rato ya que los notan muy cercanos y compañeros.

De todas formas, por el momento no harán entrevistas juntos en televisión o en medios gráficos. Si se los consulta ocasionalmente, no tendrán problema en responder pero no realizarán ninguna exposición mediática. Los dos prefieren concentrarse en sus respectivos trabajos e hijos, y evitar ser el foco de atención por su relación.

El próximo año Ortega retomará su carrera con distintos proyectos artísticos mientras que Vaca Narvaja continuará en la radio y es muy probable que tenga algún puesto en el gobierno actual. Se especuló con que podría ser embajador, pero hasta el momento sus planes son quedarse en el país para acompañar a su hija Helena y disfrutar de su nueva relación con Julieta.