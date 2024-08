“Volver a la vida”: el baile de una joven israelí que pasó 246 días como rehén de Hamas

Noa Argamani tiene 26 años y pasó 246 días como rehén de Hamas, tras ser secuestrada el 7 de octubre en el festival de música Nova. En junio fue rescatada, la semana pasada participó de una reunión con representantes del G7 y este domingo encabezó una celebración de “regreso a la vida” en la que se la vio bailando, en bikini, junto a su padre. “Debemos valorar cada día”, postuló.

“No es ideal hacer esta fiesta mientras todavía hay una guerra de fondo, con nuestros soldados todavía en el campo de batalla y 109 rehenes en Gaza, incluido mi compañero, Avinatan Or, a quien extrañamos muchísimo”, comentó la joven israelí frente a sus familiares y amigos. Su pareja, de 30 años, fue secuestrado al mismo tiempo que ella, pero nunca más se lo vio con vida.

“Pero, al mismo tiempo, estoy feliz de celebrar la vida misma con todos ustedes”, dijo Argamani, entre aplausos de sus amigos. “Para recordar que tenemos que valorar cada día de esta vida, tenemos que celebrar cada momento que estamos aquí”, reflexionó. Su conclusión parte de lo que le comunicaron los padres del soldado israelí que participó de su rescate y murió aquel día, Arnon Zmora: "Que viva cada día como si fuera el último", revelaron a Daily Mail.

La fiesta se tituló “Baila con Noa” y en las imágenes trascendidas puede identificarse al padre de la joven, Yaakov Argamani. Según se conoció a través de su historia, el mayor temor de la sobreviviente era no poder reencontrarse con su madre, quien atravesaba los períodos finales de un cáncer terminal de cerebro. “Le dijimos que sí, que por eso vinimos, para llevarte de vuelta con tu madre”, reveló un comandante. La mujer falleció a principios de julio.

Argamani reveló que sufrió los bombardeos de las FDI

Desde Japón, la joven israelí reveló esta semana que no recibió asistencia médica durante su secuestro y que sobrevivió de milagro a un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). "Cada noche me iba a dormir y pensaba que esa podía ser la última de mi vida", contó Argamani, cuyo secuestro se volvió viral en octubre, al conocerse un video en el que, sentada en una moto, le pide a sus captores “¡No me maten! ¡No me maten!", mientras extiende el brazo hacia su novio.

Hasta el rescate "no llegué a creer que podría sobrevivir", expresó la joven. "Que esté todavía aquí sentada con ustedes es un milagro", consideró. Además, relató que la casa en la que permaneció secuestrada fue bombardeada por las FDI, y como resultado de ese ataque murió el rehén Yossi Sharabi. Dos días después, estableció Argamani, otro de los rehenes, Itai Svirsky, fue asesinado por un integrante de Hamas. “Dos de mis amigos fueron asesinados en cautiverio y no regresaron con sus familias”, lamentó.

"Avinatan, mi novio, está todavía allí y tenemos que traerlo de vuelta antes de que sea demasiado tarde. No queremos perder a más gente de la que ya hemos perdido", afirmó la joven, desde la cumbre en Japón con líderes del G7. Recientemente, Argamani viajó a Washington, Estados Unidos, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para presionar a los políticos para que trabajen para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes.

