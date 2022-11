Qué es la Afasia, cómo identificarla y cómo tratarla

A muchas personas le ha ocurrido en algún momento que no puede recordar una palabra, que no la puede identificar o tienen la idea de lo que quieren decir pero no encuentran la forma de expresarlo. Esos pueden síntomas de afasia, un daño neurológico que debe ser tratado.

Según el fonoaudiólogo Alejandro Andersson todo el cerebro participa del lenguaje pero hay áreas específicas que se ocupan del lenguaje. "Se llaman áreas instrumentales del lenguaje", expresó el entrevistado y añadió: “Cuando se lesionan ambas áreas, alguna de ellas o las conexiones que las unen con otras estructuras del cerebro se producen distintos tipos de afasias”.

Respecto a algunos de los síntomas, el especialista dijo: “Los pacientes no pueden armar palabras, otras veces no comprenden o consideran que les hablan en un idioma que no identifican". En otros casos "no pueden repetir, evocar o nominar. A veces tienen la idea de lo que quieren decir y no encuentran las palabras adecuada para mencionarlas”, indicó Andersson.

Los pacientes que estén cansados o estresados y tiene errores recurrentes en su lenguaje no sufren de afasia sino que las causas suelen ser otras.

La afasia como síntoma de otra afección

"La afasia es una consecuencia que tiene relación con otra afección que ha provocado un daño estructural, anatómico del cerebro", informó Andersson. Luego explicó que, un ejemplo de este tipo de patologías puede ser "un accidente cerebro vascular, un tumor o un traumatismo".

Cómo son muchas las variantes la afasia, los tratamientos se diferencian de acuerdo a las necesidades de cada paciente y en la mayoría de los casos es un fonoaudiólogo el especialista indicado para tratar esta enfermedad.