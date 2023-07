Agenda deportiva: dónde y cómo ver todos los eventos de este fin de semana

La agenda deportiva del fin de semana viene cargada de eventos vibrantes como el choque del sábado a las 20.30Hs entre San Lorenzo y River, por la pantalla de TNT Sports, por la fecha 24 de la Liga Profesional en el Estadio Pedro Bidegain. El equipo millonario tiene 53 puntos y con una victoria acariciaría el campeonato. Mientras que el equipo del gallego Insúa, se ilusiona con ganar y dar pelea hasta el final.



En paralelo, el conjunto masculino de voley, que por primera vez se clasificó a la fase final de la Liga de las Naciones, enfrentará a Irán. El encuentro comienza a las 20.50Hs y se podrá ver por ESPN 3 / STAR +. El torneo se disputa en Estados Unidos y cabe destacar que el equipo albiceleste fue bronce en Tokio 2020.

El domingo a las 10.50Hs en STAR +, la pista del circuito de Silverstone temblará con la Fórmula 1. El inalcanzable Max Verstapen lidera la competencia con 229 puntos, 7 triunfos y 9 podios para el de Países Bajos. En la segunda posición, se ubica el comandante Checo Pérez con 148, 2 victorias y 5 podios. Ambos defienden la escudería Red Bull. En tercer lugar se asoma, Fernando Alonso con 131 representando a Aston Martin.

Luego, a las 13Hs llega el TC 2000 en la pantalla de Canal 13 y TyCSports. Los motores crujirán en el impenetrable Chaco. Uno de los torneos más apasionantes del automovilismo nacional tiene como dominador a Franco Vivian representando a Chevrolet con 165 unidades. El piloto que está al acecho es el tanito Pernía con Renault. Suma 161 puntos y se ubica segundo en la general.

La fecha cierra el lunes a las 21.30Hs con un duelo de grandes necesitados de ganar. Boca recibirá a Huracán en la Bombonera y televisado por ESPN Premium. El equipo Xeneize viene de dejar una pálida imagen en Santa Fé y buscará sumar de a 3. Mientras que el conjunto de Parque Patricios viene de una dura derrota ante Atlético Tucumán y se encuentra en zona de descenso.

Agenda deportiva completa del sábado 8 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

18:00 Estudiantes vs Racing Club TNT SPORTS

20:30 San Lorenzo vs River Plate TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

12:10 Brown (A) vs Gimnasia (J) TYC SPORTS PLAY

15:00 Brown de Adrogué vs Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

15:00 Agropecuario vs Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

15:00 Almagro vs All Boys TYC SPORTS PLAY

15:10 Temperley vs San Martin (T) TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

15:30 Villa Dálmine vs Atlanta TYC SPORTS PLAY

15:30 Atl Rafaela vs Riestra TYC SPORTS PLAY

16:00 Alvarado vs Patronato TYC SPORTS PLAY

16:30 Chaco For Ever vs Mitre (SdE) TYC SPORTS PLAY

17:30 San Martin (SJ) vs Dep. Moron TYC SPORTS PLAY

RUGBY CHAMPIONSHIP

16:00 Argentina vs. Nueva Zelanda ESPN 2 / STAR +

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

20:50 Argentina vs. Irán ESPN 3 / STAR +

Agenda deportiva completa del domingo 9 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Instituto vs. Tigre ESPN Premium

15:30 Platense vs. Sarmiento TNT SPORTS

18:00 Vélez vs. Godoy Cruz TNT SPORTS

20:30 Banfield vs. Arsenal TNT SPORTS

20:30 Defensa y Justicia vs. Lanús STAR + / ESPN / TV PUBLICA

PRIMERA - NACIONAL

14:30 Defensores Unidos vs. Almirante Brown TYC SPORTS PLAY

15:00 Flandria vs. Atlético Guemes TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Guillermo Brown vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:30 Independiente Rivadavia vs. Chacarita DirecTV GO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

18:30 Estudiantes (BA) vs. Ferro DirecTV GO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

20:30 Aldosivi vs. Quilmes DirecTV GO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

08:20 Etapa 9 ESPN Extra / STAR +

KINGS LEAGUE

01:30 Partido 5 DirecTV GO / DSPORTS 2 / 1612

03:00 Partido 6 DirecTV GO / DSPORTS 2 / 1612

22:30 Partido 1 DirecTV GO / DSPORTS 2 / 1612

23:30 Partido 2 DirecTV GO / DSPORTS 2 / 1612

WIMBLEDON

07:00 Octavos de Final ESPN 2 / ESPN 3 / STAR +

MUNDIAL DE RUGBY SUB 20

08:20 Argentina vs. Japón STAR + / ESPN

11:20 Irlanda vs. Sudáfrica STAR +

13:50 Francia vs. Inglaterra ESPN Extra / STAR +

F1 - GP DE GRAN BRETAÑA

10:55 Carrera STAR +

GOLF: ISPS HANDA WOMEN’S AUSTRALIAN OPEN

16:00 Ronda Final STAR +

COPA DE ORO

17:50 Guatemala vs. Jamaica ESPN 3 / STAR +

MOTO GP - AMÉRICAS

18:30 Carrera 3 ESPN Extra / STAR +

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

18:50 Francia vs. Alemania STAR +

22:00 Estados Unidos vs. Bulgaria STAR +

COPA ÁFRICA

20:50 Estados Unidos vs. Canadá ESPN 2 / STAR +