Agenda deportiva: dónde y cuando ver todos los eventos del 15 y 16 de abril

La agenda deportiva de este fin de semana comienza a puro fútbol. Es que a las 11 Hs. en ESPN y Star +, Chelsea chocará con el Brighton. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se verán las caras en búsqueda de un lugar en la próxima UEFA Champions League.

Casi en paralelo, en la Premier League, el Manchester City recibirá a las 13.30 Hs. al Leicester por la pantalla de ESPN y Star +. Los ciudadanos tienen una racha de 5 victorias consecutivas y están a 6 unidades del líder Arsenal.

En tanto, en Francia a las 16 Hs. en ESPN y Star +, PSG de Lionel Messi enfrentará al Lens. Los parisinos tendrá un partido clave ante su escolta, que está a solo 6 unidades de diferencia.

En lo que respecta a la Liga Profesional del fútbol local, Boca y Estudiantes se verán en la bombonera desde las 19 Hs. El partido será televisado por ESPN Premium +. Almirón buscará su primer triunfo ante los dirigidos por Eduardo Domínguez.

Tal vez uno de los choques más esperados es el de Independiente vs. Racing que comenzará a las 16:30 Hs. por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports. Ambos clubes vienen de mostrar un flojo rendimiento en la fecha pasada, pero la tratarse de un clásico nada está dicho para ninguno.

Por otro lado, el domingo River visitará a Newell´s en Rosario desde las 19 Hs. y por la pantalla de TNT Sports. El millonario es puntero en la liga y solo perdió dos partidos en 10 fechas jugadas.

La agenda deportiva completa:

SÁBADO 15 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Defensa y Justicia vs Instituto TNT SPORTS

19:00 Boca Juniors vs Estudiantes ESPN Premium

21:30 Gimnasia (LP) vs Belgrano ESPN Premium

21:30 Huracán vs Argentinos Juniors TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Aston Villa vs Newcastle United STAR + / ESPN

11:00 Chelsea vs Brighton STAR + / ESPN

11:00 Everton vs Fulham STAR +

11:00 Southampton vs Crystal Palace STAR +

11:00 Tottenham vs Bournemouth STAR +

11:00 Wolverhampton vs Brentford STAR +

13:30 Manchester City vs Leicester City STAR + / ESPN

SERIE A

13:00 Napoli vs Hellas Verona ESPN 3

15:45 Inter vs Monza STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Bayern München vs Hoffenheim ESPN 2 / STAR +

10:30 RB Leipzig vs Augsburg STAR +

10:30 Köln vs Mainz 05 STAR +

10:30 Stuttgart vs Borussia Dortmund STAR +

13:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia M'gladbach STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Rennes vs Reims STAR +

16:00 PSG vs Lens STAR + / ESPN

NBA - PLAYOFFS

14:00 Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets STAR +

19:00 Cleveland Cavaliers vs. NY Knicks ESPN 2 / STAR +

21:30 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors ESPN 2 / STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:30 Brown (A) vs Villa Dalmine TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Morón vs Almirante Brown TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs San Martín Tucumán TYC SPORTS PLAY

LIGA NACIONAL

11:30 San Lorenzo vs. Unión BASQUET PASS TV / TYC SPORTS

21:00 Instituto vs. Platense BASQUET PASS TV

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. Alumni STAR +

15:10 Buenos Aires vs. San Luis STAR +

15:10 SIC vs. Belgrano STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. CUBA STAR +

15:10 CASI vs. Pucará STAR +

15:30 La Plata vs. Newman ESPN 3 / STAR +

MASTERS 1000 DE MONTECARLO

08:30 Semifinales ESPN 3 / STAR +

MOTO GP - AMÉRICAS

12:45 Clasificación ESPN 2 / STAR +

DOMINGO 16 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Unión vs. Tigre ESPN Premium

14:00 Vélez vs. Barracas Central TNT SPORTS

16:30 Independiente vs. Racing ESPN Premium / TNT SPORTS

19:00 Newell´s vs River TNT SPORTS

21:30 Talleres vs. San Lorenzo TNT SPORTS

SERIE A

07:20 Lecce vs. Sampdoria STAR + / ESPN

07:50 Lille vs. Montpellier ESPN 3 / STAR +

09:50 Torino vs. Salernitana STAR +

12:50 Sassuolo vs. Juventus ESPN 2 /STAR +

15:30 Roma vs. Udinese STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Girona vs. Elche ESPN Extra / STAR +

11:00 Getafe vs. Barcelona STAR + / ESPN

13:30 Atlético Madrid vs. Almería DIRECTV SPORTS / 1610

15:50 Valencia vs. Sevilla STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

09:55 West Ham vs. Arsenal ESPN 3 / STAR +

12:20 Nottingham Forest vs. Manchester United STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Werder Bremen vs. Freiburg STAR +

12:25 Union Berlin vs. Bochum STAR +

14:20 Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Lille vs. Montpellier ESPN 3 / STAR +

11:55 Monaco vs. Lorient STAR +

15:30 Olympique Marseille vs. Troyes ESPN 2 / STAR +

NBA - PLAYOFFS

16:00 Memphis Grizzlies vs. Los Ángeles Lakers STAR +

21:00 Phoenix Suns vs. Los Ángeles Clippers STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Guillermo Brown vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Estudiantes (BA) vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

15:30 Atlético Güemes vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:35 Quilmes vs. Deporivo Maipú DIRECTV SPORTS 1610 / TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

17:00 San Martín vs. Temperley TYC SPORTS PLAY

19:00 Ferro vs. Chaco Forever TYC SPORTS PLAY

LIGA NACIONAL

19:00 Boca vs. Peñarol BASQUET PASS TV

21:00 Regatas vs.Olímpico BASQUET PASS TV

22:00 Riachuelo vs. Oberá BASQUET PASS TV

VOLEY: LIGA ARGENTINA

13:45 Final 2: Ciudad vs. UPCN TYC SPORTS

WORLD PADEL TOUR

05:00 Final - femenina DIRECTV SPORTS / 1615

07:00 Final - masculina DIRECTV SPORTS / 1615

EREDIVISIE

09:20 FC Volendam vs. PSV STAR +

10:30 Cambuur vs. Feyenoord STAR +

15:50 Ajax vs. FC Emmen STAR +

ATP 1000 - MONTECARLO

09:30 Final ESPN 2 / STAR +

MOTO GP - AMÉRICAS

12:45 Carrera 3 ESPN 3

GOLF: RBC HERITAGE

14:00 Última Vuelta ESPN Extra / STAR +

NASCAR CUP SERIES

16:00 Martinsville - Carrera 1 DIRECTV SPORTS / 1616

SUPER RUGBY AMERICAS

18:00 American Raptors vs Pampas ESPN 3 /STAR +