Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

El sábado arranca con el Indycar en el circuito de Óvalo de Iowa. Se viene una apasionante doble jornada de unas de las carreras más preciadas por el mundo del automovilismo. Agustín Canapino tendrá la oportunidad de ponerse a punto y escalar en la tabla. El español, Alex Pardau lidera la pole con 417 puntos, 4 victorias y 2 poles. Lo sigue Scott Dixon con 300.

El domingo, Budapest se paraliza porque la Fórmula 1 rajará el asfalto en el circuito de Hungría. El imparable Max Verstappen lidera el campeonato con 255 puntos, mientras que el comandante Checo Pérez los secunda con 156. Ambos pertenecen a la escudería Red Bull. En tercera posición se ubica Fernando Alonso con 137 unidades representando a Aston.

Por la noche, el flamante campeón del fútbol argentino, River visitará al gran equipo de Rosario Central. El conjunto millonario viene de caer en la Copa Argentina ante Talleres, mientras que el equipo canalla, de gran campaña, se encuentra 6° con 40 puntos y de sumar una victoria, se aseguraría el ingreso a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El plato fuerte se sirve el lunes a la madrugada. Debut mundialista de Argentina que chocará contra Italia en Nueva Zelanda. El conjunto de Germán Portanova se ilusiona con su primer victoria en la máxima cita del fútbol femenino, ya que participó en Estados Unidos 2003, China 2007 y Francia 2019 con 7 derrotas y 2 empates.

La jornada deportiva culmina en la Bombonera, con el enfrentamiento entre Boca y Newell´s. Ambos equipos se encuentran peleando en las copas internacionales. El conjunto xeneize viene de ganar ante Barracas por Copa Argentina. Mientras que la Lepra, empató con Atlético Tucumán.



Agenda deportiva del Sábado 22 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 San Lorenzo vs Argentinos ESPN Premium

18:00 Estudiantes (LP) vs Belgrano TNT SPORTS

20:30 Platense vs Huracán TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

11:00 Brown (PM) vs All Boys TYC SPORTS PLAY

12:10 San Telmo vs Temperley TYC SPORTS PLAY

15:00 Estudiantes (BA) vs Quilmes TYC SPORTS PLAY

15:00 Dep. Madryn vs Ferro TYC SPORTS PLAY

15:00 Def. Unidos vs Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

15:10 Agropecuario vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

18:10 Alvarado vs Dep. Moron TYC SPORTS PLAY

20:10 Ind. Rivadavia vs Atlanta TYC SPORTS PLAY

AMISTOSO

23:30 Barcelona vs. Juventus STAR +

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Pucará vs. CASI STAR +

15:10 Alumni vs. Hindú STAR +

15:10 San Luis vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Belgrano vs. SIC STAR +

15:10 CUBA vs. Atlético Rosario STAR +

15:30 Newman vs. La Plata ESPN Extra / STAR +

F1 - GP DE HUNGRÍA

11:00 Clasificación STAR +

Agenda deportiva del Domingo 23 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Atlético Tucumán vs. Independiente TNT SPORTS

18:45 Defensa y Justicia vs. Sarmiento ESPN Premium

21:00 Rosario Central vs. River ESPN Premium

AMISTOSO

06:50 Tottenham vs. Leicester STAR + / ESPN

10:50 Sevilla vs. Magdeburg STAR +

16:50 Fulham vs. Brentford STAR +

19:50 Newcastle vs. Aston Villa STAR +

22:55 Real Madrid vs. Milan DGO / ESPN 2 / STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:05 Flandria vs. Almirante Brown DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Racing (CBA) TYC SPORTS PLAY

15:30 Villa Dálmine vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

15:30 Club Mitre vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Atlético Güemes TYC SPORTS PLAY

16:00 Chaco Forever vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

16:00 Atlético Rafaela vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

17:10 Almagro vs. San Martín (T) DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

11:00 Etapa 21 ESPN Extra / STAR +

GP3 HUNGRÍA

03:20 Carrera STAR + / ESPN

F1 - GP DE HUNGRÍA

05:00 Carrera STAR + / ESPN

CICLISMO - TOUR DE FRANCE FEMENINO

07:00 Etapa 1 ESPN 3 / STAR +

GOLF: THE OPEN CHAMPIONSHIP

08:00 Vuelta final ESPN 2 / STAR +

F1 - GP DE HUNGRÍA

09:00 Carrera STAR +

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

11:50 3° y 4° Puesto ESPN 3 / STAR +

14:50 Final ESPN 3 / STAR +

INDY CAR SERIES IOWA

15:00 Carrera 2 ESPN 2 / STAR +