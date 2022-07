Benjamín Amadeo y la quiromancia: “Me prohibí leer las manos”

Luego de recibir la nominación a los Premios Gardel por “Mejor Álbum Artista Pop”, Benjamín Amadeo despide su segundo disco “Quiromancia” con una gira nacional e internacional que lo llevará a presentarse el próximo 29 de octubre en el Teatro Vorterix.

Quiromancia es el arte de leer las líneas de la mano y, bajo ese concepto, el artista nacido en Buenos Aires construyó su segundo trabajo discográfico después de “Vida Lejana”, con el que ganó el mismo galardón al que hoy se encuentra nominado.

Benjamín Amadeo se presentará el 29 de octubre en Vorterix (Gentileza CZ Comunicación)

El cantautor habló con Reperfilar y contó su relación con el mundo esotérico, sus primeras vivencias como padre y el presente musical de Argentina.

¿Qué significa para vos el disco “Quiromancia”?

Significa todo. Fueron dos años de la vida trabajando, pensando, grabando, creando. Y ahora, todo este año, desde septiembre a noviembre pasado para acá, presentándolo. Es mi gran proyecto.

Desde el significado, es como un estudio de la palma de la mano, que en realidad es una excusa para hablar y reflexionar de las cosas que me importan en la vida, que son las emociones.

¿Cómo te adentraste en la quiromancia y lo esotérico?

Me gusta el universo esotérico y de las energías y este disco se armó detrás de una idea que vi en un libro que se llama “Los secretos de la quiromancia”, y cuando leí ese libro, justo estaba empezando a armar las canciones y me pareció una buena idea que cada canción esté inspirada y guiada por una línea o un monte de la mano.

Lo escribí en un archivo, lo guardé y dije "esto es genial". Al otro día, pensé “soy un estúpido, esto va a ser imposible de hacer ¿por qué me meto estas ideas en la cabeza?” (risas).

Empecé a trabajarlo y me di cuenta que era contrario a lo que pensaba. Lo veía algo como muy gigante y, en realidad, era una sana manera para sacar y bajar ideas. La forma de concentrarme en diferentes aspectos de lo que yo quería hablar.

A veces, el papel en blanco te asusta un poco, no solamente porque no hay nada, sino que no sabés por dónde empezar. Fue un trabajo creativo muy divertido

¿Sabés leer la mano?

Tengo la lectura prohibida, como los boxeadores (risas). Entiendo de qué va y entiendo que es lo que aparece, pero mi juego es la música, no la lectura de manos (risas). Pero si, tuve que estudiar y entender de qué habla y qué aspecto de la personalidad indica cada monte y cada línea.

Por ejemplo, tierra firme es el monte de Marte y es el único que tiene dos líneas, una negativa y una positiva, por eso hice el remix de “Tierra firme”.

Para cada monte y cada línea tuve que leer y entender de qué habla cada aspecto. Pero me prohibí leer las manos, porque es una tentación muy grande y hay que ser responsable, que lo hagan los quiromantes, que saben hacerlo mucho mejor que yo.

"Quiromancia" recibió una nominación a los Premios Gardel. (Prensa Benjamín Amadeo).

Además de este concepto que envuelve el disco, tus canciones son muy referenciales y plasman un historial de tu vida.

Son mis historias, mis reflexiones. Me agarré de conceptos para ordenar las ideas, pero son mis pensamientos, son mis miedos y a la vez me gusta creer que empiezo a escribir sobre todas las cosas que en algún momento quise esconder.

Eso me parece muy interesante y valioso y, sobre todo, me despierta mucha curiosidad y mucho placer verlo en otros artistas.

Así como los pintores que pintan imágenes emocionantes, perturbadoras u osadas, me gusta creer que uno puede escribir lo que en otro momento de su vida uno hubiese escondido.

Me ayuda a sacar cosas que, por ahí, haciendo otra cosa, o pensando que no tengo que decir, o cosas que no hubiese mostrado ni dicho jamás, ahora las saco y me gusta.

Y ahora tienes un motor nuevo para escribir que es tu hija ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa de tu vida en relación con la música?

Creo que venimos bien en conjunto con su madre. Estamos cursando la materia, así que no tengo bien claro como nos está yendo, pero creo que bien.

Ser padre te moviliza, te abre, te desbloquea niveles de sentimientos. Después, el trabajo va a ser de todo eso que siento, ver cómo lo digo y cómo lo comunico. Imagino que va a empezar a aparecer en las cosas nuevas.

El disco tiene una canción dedicada a mi hija y a mi pareja, que se llama “Para siempre”, así que ya hay una parte ahí depositada de sentimiento, pero ya van a ir apareciendo y lo voy a ir descubriendo también, así que estoy feliz.

Bnejamín Amadeo y su pareja Martina anunciaron que iban a ser padres durante un show. (Pat Red)

Este disco está lleno de colaboraciones con grandes artistas como Los Auténticos Decadentes o Coti ¿Hay algún artista con el que te gustaría trabajar próximamente?

Ahora, estuve escuchando mucho el disco de Nathy Peluso, que encima anuncio concierto hace poco y con ella me encantaría. Me gusta su espíritu, me gusta su música, me gusta la banda que armó y me gusta su voz.

Y me gusta mucho el cover que eligió de Camilo Sesto. Haber elegido ese cover habla también de cómo es y, si ya la respetaba y me gustaba, me gusta más todavía. Encima la versión que logró es espectacular. Muy talentosa Nathy.

Y ella es parte de una escena urbana que ha crecido mucho en los últimos años y que está posicionando a Argentina en el mundo.

Sí. Lo disfruto mucho y me alegra mucho por mis compatriotas más jóvenes que están teniendo una llegada tremenda. Es muy emocionante de ver.

Algo que me gusta destacar, es que es muy lindo ver como toda una generación se colabora y se ayudan entre sí. Es un ejemplo que está bueno remarcar, fomentar y destacar. Entienden que la competencia, si la hay, está ahí afuera, no acá adentro.

Benjamín Amadeo despide el álbum con una gira nacional e internacional. (Prensa Benjamín Amadeo)

Realmente nos representan en el mundo y son seguidos por mares de gente y a mí me encanta y me emociona mucho. Los felicito y los aplaudo, y cuando los veo se los digo.

Se viene Vorterix el próximo 29 de octubre donde despedís “Quiromancia” ¿Cómo lo estás viviendo y que se viene a partir de ahí?

Se vienen cosas nuevas. Se vienen cositas pronto, dice todo el mundo (risas). Vamos a empezar a despedir a este disco con toda esta gira que venimos haciendo, con nuevas canciones que vamos a lanzar antes de esa fecha. Estoy muy feliz y contento de poder hablar de tantos “toques en vivo”, como dicen los uruguayos.